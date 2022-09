Se burlan de Carolina Cruz por su espiritualidad fingida

El look con el que Carolina Cruz rompió esquemas y desató comentarios Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz no deja de ser víctima de burlas y fuertes señalamientos a través de las redes sociales. Cuando no la juzgan o critican por sus looks o apariencia, es señalada por sus actuaciones, que en ocasiones dejan mucho que desear, a criterio de sus seguidores.

Pero, en esta oportunidad, tras realizar una dinámica a través de “la caja de preguntas”, la presentadora fue abordada sobre cómo vivió su proceso de separación, al que parece que no le prestó mucha importancia. Ahí ella dejó ver parte de su interés por superar el proceso de recuperación y tratamientos de su hijo Salvador fue lo que captó mayor interés en su vida y quizás por eso no se enfocó en “sufrir por amor”, luego de que se conociera que ella y Lincoln Palomeque ya no estarían más juntos.

Sin embargo, más allá de su explicación, lo que generó malestar entre sus seguidores fue la manera e incluso entonación con la que abordó este tema, pues a criterio de muchos, sonó muy fingida y la cuestionaron sobre que su respuesta dejó mucho que desear, pues de nada le sirvió su viaje en el que asistió a un retiro espiritual, pues todo les resultó muy falso.

Carolina Cruz es criticada duramente por mostrarse muy falsa

“No le importo la separación jajajajajajaj solo ella se lo creee, sigue dolida”, “Hay no que pereza doña Perfección. Yo también quiero vivir en Narnia”, “Que fastidio esta mujer! Después esta pidiendo respeto por su privado”,, “Ese viajecito espiritual de nada le sirvió”, “Puro marketing”, “Siii claro le creímos si a diario subía y sube estados echándole VAINAS a #Lincon y el cero solo la ignora... Todo lo que es forzado no funciona”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras sus demostraciones de espiritualidad de Carolina Cruz que para muchos resultó una farsa.

Y es que la entonación y abuso de filtros molestaron a quienes han seguido de cerca sus pasos sobre todo luego de su separación y del seguimiento que muchos han realizado sobre la salud de Salvador. Por eso, muchos fueron implacables al asegurar que cada vez se muestra muy fingida y que su fe, así como sus rutinas espirituales para salir airosa de sus problemas son tan fingidas como ella.