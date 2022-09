“Que deje de exagerar con los filtros”: critican duramente a Carolina Cruz por abusar de ellos

Aunque la gran mayoría de artistas y personalidades hacen uso de filtros en sus redes sociales para lucir mejor, para Carolina Cruz este se ha vuelto en un recurso indispensable del que ha abusado, tanto que hasta ha recibido múltiples críticas porque muchos de ellos hasta le han llegado a “desfigurar” el rostro.

Y es que en una reciente dinámica que hizo la presentadora en su cuenta de Instagram se evidenció cómo su nariz casi ni se notaba o no tenía una forma definida e incluso sus ojos y demás facciones de su rostro se notaban muy diferentes. Esto molestó a sus seguidores quienes no dudaron en atacarla y sobre todo en indicar que ella no necesita de ese tipo de herramientas, pues ella es bella a lo natural.

“La adolescente pues, ni una arruga”, “Casi se borra la nariz con ese filtro”, “Casi ni se le ven los labios o parece que hablara otra persona en vez de ella”, “Son ideas mías o tiene la boca cono jorobada”, “Hay necesidad de tanto filtro, ella debe ser linda debería mostrarse como es”, “Esta señora debería mostrarse tal y como es”, fueron algunos de los comentarios que originó el seriado de publicaciones en los que incluso habló del amor y cómo se siente en la actualidad con respecto a ese tema.

Carolina Cruz aseguró que estar soltera le ha generado felicidad

La presentadora Carolina Cruz no dudó en responder cada una de las preguntas que giraban en torno a su actual situación sentimental asegurando que pese a sentirse muy feliz y tranquila estando soltera, extraña mucho el sentir esa sensación que genera el ver a la persona amada y coquetear con ella.

Sin embargo, más allá de sus comentarios, los seguidores la atacaron sobre todo por la manera en la que respondió esta pregunta, pues a su criterio, cambió su tono y tomó una actitud que no es la habitual en ella solo para agradar o generar empatía con el público y la realidad es que solo consiguió fuertes críticas.

“Carolina ‘Filtro’ Cruz, ahora por qué siempre habla como boba en diminutivo Y ahora todo es una maravilla o delicia para ella”, “Tan vieja y tan ridícula”, así siguieron reaccionando los usuarios tras sus publicaciones que consideraron cursis y fuera de lugar y nada acorde a su edad.