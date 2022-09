¿Sigue el karma? Invitaron a Yina Calderón a una fiesta y fue atacada

Al parecer el efecto de Mercurio retrógrado ha caído sobre Yina Calderón durante esta semana, pues no ha dejado de ser el centro de todo tipo de polémicas. Primero, porque se conoció que sufrió un robo millonario en el que desvalijaron su camioneta en la que se encontraban una gran cantidad de pertenencias de alto valor.

Y ahora se conoció que la influencer y también DJ fue invitada por el cantante Alan Ramírez a una fiesta en la que fue atacada por el público que además de reírse por su look, pidió a gritos que la bajaran del escenario. Esto causó malestar en esta mujer que desde hace días ha sido víctima de su propio karma, pues ella se acostumbra a criticar y burlarse de quienes consideran usan las redes sociales solo para mostrar su pesar ante cualquier incidente, solo para ganar seguidores.

Es así, como ella ahora está pasando por una de las peores rachas y no ha dudado en hacer uso de su cuenta de Instagram para mostrar cómo hasta la han humillado y se autodenominó como un payaso por su manera de vestir, pues así se sintió tras sentirse usada por el cantante que la llevó a su celebración para ser descalificada en público.

Yina Calderón asegura que fue una “payasa” usada por Alan Ramírez

“Alan, una de las personas que más quiero, me invitó pa’ que yo fuera el payaso...No te digo nada, porque soy una mujer. Pero qué hiju3?#+@...Pero sabes qué nuestra amistad se acabó, tengo que anunciar públicamente que el payaso eres tú, fuiste el que quedó mal, porque me invitaste a tu fiesta solo para que me humillaran”, expresó Yina Calderón en sus historias de Instagram en las que además quedó en evidencia lo mal que la estaba pasando luego de que fue sacada de ese lugar.

Ante este hecho le llovieron críticas de parte de quienes consideran que ella está recibiendo “una cucharada de su propia medicina”. “Eso pasa por estar donde no se debe, siempre llega hacer el oso por su modo de vestir y comportarse no le eche la culpa a nadie lo que se da se recibe”, “Ella le quiere echar la culpa a medio mundo. Yina, no creo q el te invito para eso, pero el no tiene control de su público”, " La vaina sería que el no paro al público y si no exigió respeto hacia ella, ya la vaina es como ella dice”, fueron algunas de los opiniones que se generaron tras este impasse con el que deja claro que esta pagando todas las que ha hecho en contra de sus demás “colegas”.