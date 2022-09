De mal en peor: joven LGBTIQ denuncia horrorosa agresión que sufrió en un ‘Beat’

Por medio de redes sociales, un joven miembro de la comunidad LGTBIQA+ hizo conocer una denuncia pública donde expresó como un conductor de la plataforma ‘Beat’, termino por ‘arrastrarlo’ con su propio vehículo en aras de robarle sus pertenecías tras usar el servicio para regresar a su casa.

Camilo Sicua, víctima de este atroz hecho, explicó a lo largo del video como sucedieron los hechos, además de afirmar la ‘ineptitud’ de la compañía para ayudarlo a establecer una demanda, o al menos proporcionarle los datos del victimario para instaurar la denuncia como es debido.

En su relato, el joven cuenta que el conductor primero le pidió recogerlo en un punto bastante alejado de donde se supone, era el punto original de recogida, y cuando lo recoge, el conductor finge que la puerta le quedó abierta para ‘ayudarlo’ a cerrarla bien y toma su celular:

“Llegó el carro, y verifiqué la placa y todo estaba bien. Cuando abordo el Beat, tenía mi bolso y puse mi celular encima del bolso, y cuando iba a cerrar la puerta, tomó mi celular con una mano y yo me dic cuenta, y cuando grité lo lanzó por la parte de atrás de la puerta donde estaba”, contó Camilo, y ahí fue cuando las cosas empeoraron.

El conductor terminó haciendo de las suyas, ya que el joven relató como este abusador aparentemente le echó algo, quedando completamente inconsciente. Al despertarse, el conductor de la plataforma Beat le estaba pidiendo que ‘le ayudara a empujar el carro’ porque se había quedado sin agua. A la retentiva del joven por hacerle caso, el sujeto se bajó del carro y empezó a golpearlo para hacerlo bajar.

“Lo que él hace es abrirme la puerta y empezarme a golpear y tratar de sacarme del carro mientras yo cuidaba mis cosas, hasta que logra sacarme”, acto seguido, el conductor cerró la puerta y se subió nuevamente al vehículo para arrancar, y el joven abrió nuevamente la puerta del carro. Esto, provoca que el conductor se ‘asuste’ y su reacción sea acelerar el vehículo, arrastrando a Camilo cinco cuadras abajo ya que el quedó colgado del vehículo.

“Lo único que el hacia era pegarme en las manos para que me soltara del carro, y más aceleraba, Ya cuando no aguanté el dolor me solté y quedé inconsciente”, afirmó.

Además, afirma que pudo haber sido abusado sexualmente por el mismo conductor, ya que el afirma haber tomado el vehículo a las 2:11 AM, y todo esto pasa a las 4:30 AM. Desafortunadamente el joven no puede recordar lo que sucedió en ese lapso.

En este video, Camilo Sicua cuenta la atroz experiencia que tuvo que vivir gracias a la poca seguridad que brinda la plataforma de Beat:

Recientemente, otra joven también denunció como fue asaltada al frente de su propia casa tras haber cogido un servicio de carro por una de estas aplicaciones, y al llegar a su casa fue abordada por dos sujetos más dentro del vehículo.

Han sido incontables las ocasiones en los usuarios han pedido que se realice un exhaustivo filtro de selección tanto para pasajeros como conductores, para evitar en la medida de lo posible, que situaciones así sigan ocurriendo.