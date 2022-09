¿Le desfigura el cuerpo? Le critican a Carolina Soto ‘horrible’ top en ‘Día a Día’

A pesar de que Carolina Soto es una de las presentadoras que más empatía ha generado con el público no se escapa de recibir críticas sobre algunos de los atuendos que luce para el programa ‘Día a Día’.

Y es que sus seguidores son muy exigentes y disfrutan verla siempre lucir impecable de pies a cabeza y cuando esto no sucede, suele recibir comentarios contundentes como el que se evidenció en su reciente aparición en la que combinó un top negro con una camisa oversize blanca. Aquí Soto hizo una superposición de estas prendas que pese a que ella logró lucirlas con mucha actitud, no resultó del agrado de su audiencia quien no dudó en criticarla duramente por considerar que este look hasta le deformaba el cuerpo.

“Ese top esta lindo pero no para por encima de una camisa feo, feo”, “Esa moda del top encima de las camisas no es bonita y visualmente desfigura un cuerpo bonito!! Comentario constructivo”, fueron algunos de los comentarios en contra que recibió esta periodista, modelo y empresaria colombiana que pese a su “mala combinación”, también fue aplaudida por considerar que ella estaba regia y que se veía “hermosa” y “auténtica”, sin embrago, prevalecieron los señalamientos en contra.

Carolina Soto fue criticada por su elección a blanco y negro

El look de Carolina Soto que fue tan criticado en ‘Día a Día’ generó sentimientos encontrados, pues esta presentadora goza del cariño del público a quien le fue complicado expresar su pensar sobre este atuendo que si bien estaba adecuado para el programa, no le sentaba bien a su figura, pues la camisa oversize no le hizo justicia a su estilizada figura.

Además, éste look pese a que fue completado con unos pantalones negros de cuerina y unas sandalias de plataforma, no le sentaron bien a su imagen que esta vez fue opacada por una mala combinación de prendas que incluso ya están pasadas de moda, a criterio de las seguidoras más fashionistas y que están muy atentas a sus outfits.