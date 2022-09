“Ese hombre está más bello que Piqué”: guardaespaldas de Shakira acapara todas las miradas

Solo bastó que Shakira publicara un post de su reciente aparición en público para que de inmediato surgieran cientos de reacciones ante su calidez y manera de estar siempre en contacto con las personas que la aman y admiran su carrera musical que apunta que seguirá en ascenso tras los recientes materiales que ha grabado junto con exponentes urbanos como Ozuna.

Y es que la barranquillera hizo gala de su humildad al mantenerse muy de cerca con quienes siguen sus pasos y la han apoyado en los momentos más duros de su carrera, sin embargo, pese a que ella y el puertorriqueño fueron los centros de atención en Manresa, localidad en la que se grabaron algunas imágenes de lo que será el nuevo audiovisual que está preparando y en el que asistió un importante grupo de fans, hubo alguien que también se robó todas las miradas.

Se trata de su guardaespaldas, un hombre muy apuesto, atlético y que no la desampara, ya que es el encargado de cuidar todos sus pasos y sobre todo de mantener el orden en cada una de sus salidas. Éste, no ha dudado en abrir camino para que la cantante pueda avanzar y estar segura, sino que también ha arrancado suspiros, pues pese a que su identidad aún no ha sido revelada, ya posee muchas fans, por lo menos así se evidenció a través de los comentarios de la publicación que hizo la intérprete de ‘Te felicito’ en sus redes sociales.

El guardaespaldas de Shakira es todo un galán

“Ese hombre está más bello que Piqué”, “Bellaaaa!!Y el guardaespaldas belloo!”, “Dios mío y ese hombre de dónde salió”, “Shakira quédate con ese galán que te cuida”, “Yo me quedaría con el guardaespaldas y no lloraría más por Piqué”, fueron algunos de los comentarios que escribieron algunas de sus seguidoras y que coincide con quienes ven una y otra vez el video en el que la estrella colombiana además les regala a sus seguidores un momento para compartir de cerca con ella y agradecer sus gestos de cariño con los que ella se fortalece aún más.

ÚLTIMA HORA 🚨 Esta noche ha ocurrido un grave altercado durante el rodaje del videoclip de Shakira. Ha tenido que intervenir la policía. Os mostramos las impactantes imágenes en exclusiva #socialité597 pic.twitter.com/zXjaALH9xQ — SOCIALITÉ (@socialitet5) September 11, 2022

“Gracias por acompañarme toda la noche con sus sonrisas, cariño y efusión”, escribió Shakira en el video en el que está siempre acompañada por el guapo guardaespaldas del que ahora todos quieren saber detalles de su vida, ya que ha sido considerado como un hombre aún más elegante y representativo para la cantante quien ha sufrido por el jugador del Barcelona al que ya nadie ve tan atractivo, solo Clara Chía Martí, su nueva novia.