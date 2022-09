“Vieja manipuladora”: audio de mamá costeña sobre la Reina que se viralizó

Tras anunciarse de forma oficial que la Reina Isabel II había fallecido este 8 de septiembre de 2022, las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo en las redes sociales a través de la que incluso se generaron debates sobre el futuro de la familia real británica que al parecer ahora estará dirigida por el Príncipe Carlos.

Pero, lo que más impresión generó entre el cúmulo de comentarios, memes e incluso hasta chistes o críticas sobre ello, fue el audio que se viralizó en dónde se escucha a una mamá costeña opinando sobre la monarca quien no gozaba de su afecto, pues la consideró toda una tirana que se encargó de hacer infeliz a su entorno.

Creo que mi mamá no le tenía muchos afectos a la difunta reina Isabel II 🤣 pic.twitter.com/B2QglAJQj3 — Roby Sofi✨ (@robyquintom) September 8, 2022

“Ni Dios permita que esa vieja sea familia mía. Que Dios me perdone, pero ella no gozaba de mis afectos. Una vieja que antepuso la felicidad de su familia por conservar las tradiciones de la monarquía...Ella no hizo feliz a nadie, a nadie. Sus hijos son todos son todos unos desgraciados por culpa de ella. Esa vieja es una tirana y no siento ningún tipo de compasión por ella, ni quiero que sea de mi familia...De hecho ni siquiera abdicó para dejar que su hijo fuera su sucesor, se tuvo que morir para que pudiera ocupar ese lugar, ni siquiera benefició a nieto que ella crió, a quien ella lo moldeó como le dio la gana...prefirió morir antes que abdicar...te puedes imaginar...”, expresa esta mujer a través del audio que lleva más de 500 mil reproducciones en Twitter.

El audio de la mamá costeña hizo “reír” a los usuarios tras la muerte de la Reina Isabel II

Pero, esto no fue todo, pues, más allá de ella dejar ver su enojo por la manera en cómo la Reina Isabel II manipuló a los integrantes de la familia real británica, esta mamá costeña se atrevió a opinar sobre lo que muchos a veces se han privado de hacer público tan abiertamente luego de la muerte de la princesa Diana, pues consideró que su muerte fue “todo un plan orquestado por la vieja esa” quien al ver felicidad trataba de obstaculizarla, porque al parecer su misión era reprimirlos a todos con tal de seguir las normas de la realeza.

El audio siguió en contra luego de William quien a su criterio fue un títere de la Reina, mientras que Harry fue muy diferente: “Ese se buscó una vieja que también fue criticada por ser afrodescendiente, actriz y todo eso que no le gustaba a la vieja tirana esa, pero su hermano no se quedó atrás, porque a pesar de que lo hicieron renunciar y perdió todo, él le dio la espalda, no lo apoyo...pero ninguno quedó en el poder...ahora ponen al espárrago derramao’ del Carlos ese a ver qué hace con la mujer esa manipuladora que siempre se le metió por los ojos y que le hizo abandonar a su mujer y sus hijos para poder concretar su felicidad con ese viejo...”

Y para culminar la madre costeña hasta llegó a mencionar que la Reina Isabel II hizo infeliz a su hija Ana a quien obligó a casarse con un hombre que no quería, a su criterio se fue del reino para poder vivir tranquila, bailar y hasta “ponerse la boca coloa’ como ella quería para ser feliz, porque hasta su hermana Margarita la obligó a mudarse a Estados Unidos la hizo infeliz....eso lo tiene que pagar en las pailas del infierno...hasta a los nietos los ha obligado a ser como ella a actuar como ella dice, horrible, horrible”, finalizó la barranquillera que se hizo viral tras su opinión que resume el pensar de muchos sobre la muerte de la Reina Isabel II.