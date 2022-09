“Nadie me acompañó, me dejaron sola”: Laura Acuña tras su debut como cantante Captura de Youtube

Aunque la gran cantidad de seguidores que posee Laura Acuña en sus redes sabían de sus dotes de cantante, la presentadora hizo un sorpresivo debut en el programa ‘La Voz Kids’.

Así es, en el espacio en el que la conductora da apoyo a los pequeños participantes se dio todo de forma natural, pues luego de que Jean Simón saliera al escenario con su acordeón e interpretara el tema ‘Niña bonita’ de Diomedes Díaz la también modelo y abogada se emocionó e interactuó con Nacho luego de este show. Ahí la estrella venezolana alabó la ejecución de este jovencito que tuvo un show considerado como muy profesional, pero luego de ello surgió lo inesperado, pues Acuña le pidió al concursante que le tocara la canción ‘Mi niña bonita’ que le pertenece al también jurado.

Los aplausos del público no se hicieron esperar ante tal sorpresa en la que pese a que Acuña esperaba que el público la acompañara, esto no sucedió y quedó en evidencia su impecable voz que estuvo acompañada por el acordeón. Sin embargo, pese a que resultó un momento muy mágico, ella aseguró que se sintió un tanto incómoda y que, de una u otra forma, la “dejaron morir” tras su melodioso canto con el que también recibió buenos comentarios del jurado. “Me dejaron morir. Nadie me acompañó, me dejaron sola”, expresó la también cantante quien demostró que más que nunca está dispuesta a mostrar lo versátil que es.

Laura Acuña debutó como cantante con el tema ‘Niña bonita’

Todo este debut se realizó de forma muy espontánea, por eso Laura Acuña, no dudó en mostrarse muy emotiva y al mismo tiempo emocionada por esta oportunidad que muestra cómo esta presentadora va por más en lo que queda de este 2022. Incluso recibió buenos comentarios de uno de los jueces más implacables como lo es Andrés Cepeda quien reiteró que ese momento se trataba de una exclusiva en ‘La Voz Kids’.

Con esto surgieron una gran cantidad de buenos comentarios hacía la presentadora quien desde hace algunos meses ya había sido vista a través del las redes sociales cantando en una fiesta familiar deleitando así a los asistentes y demostrando que además de ser una muy admirada y querida presentadora, se convertirá quizás muy pronto en una gran cantante.