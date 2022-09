De regreso a las pantallas: Dulce Maria se une al elenco de la segunda temporada de ‘Falsa Identidad’

Han pasado ya varios años desde la ultima vez que vimos al icono Dulce María, mejor conocida como Roberta Pardo, en la exitosa serie ‘Rebelde’. Esta producción marcó a toda una generación que hoy por hoy considera himnos varias de las canciones interpretadas en la serie.

Ahora, el ícono mexicano ha decidido apostarle a un proyecto donde ya no es una niña ni interpreta a una estudiante de secundaria.

Dulce María le ha decidido apostar a una producción madura, donde debe apartare bastante de su extrovertido ser para encargar a Victoria, una abogada que llegará a la segunda temporada de ‘Falsa Identidad’, para intentar hacer justicia por sus propios medios.

En esta nueva temporada de ‘Falsa Identidad’, la historia se centra en Diego e Isabel quienes han asumido nuevas identidades bajo el programa federal de protección de testigos para comenzar una nueva vida en Nebraska. Mientras que Diego batalla en adaptarse a su nueva identidad, el cambio a Isabel le ha brindado seguridad en sí misma para superarse y ayudar a su familia.

No obstante, una situación extrema en sus vidas obliga su regreso a México, y una vez más, se verán forzados a enfrentar a sus enemigos desencadenando una caza emocionante en la que arriesgarán todo por hacer justicia.

Por este motivo, PUBLIMETRO conversó con Dulce María, quien se integra al elenco de esta exitosa serie en su segunda temporada para aportarle más vida a esta exitosa producción de Telemundo:

¿Después de permanecer mucho tiempo alejada de las pantallas, ¿que significó para ti el volver a un set de grabación?

La verdad lo disfrute mucho, fue todo un reto porque es un personaje diferente al que había hecho. Es una mujer con muchos pantalones, no es una historia juvenil, es una historia adulta que involucra manejo de armas y acción, maneja temas más densos. Fue muy lindo que hubieran confiado en mi para este proyecto, y agradezco que me hayan dado la oportunidad. Se terminó de grabar en pandemia y fue mi ultimo proyecto antes de ser mamá.

¿Qué tanto de Victoria, tu personaje, hay en Dulce María?

Victoria es una mujer que ha sufrido muchísimo, pero que no ha perdido la fe. Ella busca defender a los mas vulnerables y hacer justicia por su cuenta. Esta dispuesta a todo. Puede llegar a usar armas. Pero no es tan impulsiva, a pesar de que lo pareciera. Es muy analítica y planeadora en sus cosas, y siempre esta tratando de calmar al personaje de Diego, pero tiene su pasión por hacer justicia cuando es necesario y defender a los suyos, sin importarle mucho ella en sí. A pesar de que ha sufrido mucho la vida no la corrompió.

¿Qué fue lo que te hizo volver a la actuación con Falsa Identidad?

Que no era una novela rosa. Es un proyecto maduro y para adultos donde hago algo muy diferente. Que me hayan escogido para ser esta abogada era un reto porque yo soy muy expresiva, y con ella debía ser mas controlada en general, y es todo un reto. También el integrarme en una serie establecida y que fue muy exitosa. Todo el equipo dio lo mejor de si, en medio de todo lo que estaba sucediendo en el mundo.

Nuestra generación creció con Rebelde, y hemos visto como los nuevos artistas como Karol G y Bad Bunny han seguido haciendo eco del movimiento RBD, ¿esto qué significa para ti siendo parte del legado de esa producción?

Es un completo honor y me da mucha alegría. Que día vi a Karol G cantar nuestras canciones en su Instagram. Después vi a Bad Bunny cantar también el tema de RBD; nos menciona incluso en una de sus canciones y es algo increíble y ellos para mi también son artistas que respeto y admiro, que además son un boom internacionalmente. Karol con el pelo rojo también dijo que Roberta y la influencia con RBD fue parte de la inspiración para su nuevo tono de cabello, así que eso me hace sentir muy orgullosa y honrada.