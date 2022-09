Dayana Jaimes responde duramente a quienes la critican por salir con otros hombres

La polémica no deja de estar presente en la vida de Dayana Jaimes, pues desde la muerte de quien fuera su esposo el reconocido cantante vallenato Martín Elías, no hay quien no la cuestione sobre si ella decidiría comenzar a salir con otros hombres.

A través de la dinámica de la “Caja de preguntas” en Instagram, la periodista, no dudó en responder cada una de las interrogantes que le hicieran sus seguidores, pero su molestia se evidenció una vez que fue abordada sobre si es verdad que ella estaría saliendo recientemente con el famoso generador de contenidos mejor conocido como Juanda Caribe según se había comentado en unas páginas de chismes. Ante ello, respondió de forma muy contundente como para aminorar los rumores y dejar claro que es una mujer libre que puede y necesita tomar decisiones.

“No se pongan a creer todo lo que ven en este tipo de páginas, porque todo lo hacen con el morbo. Yo no ando escondiéndome de nadie. Si a mi me invita Juan, Pedro, Andrés, el que sea me invita a comer, a un show, me invita a una fiesta, yo voy, porque yo no le debo nada a nadie y no me estoy escondiendo de nadie”, dijo la también influencer.

La influencer Dayana Jaimes asegura que es una mujer libre

Con estas palabras Dayana Jaimes reitera de que pese a que sigue amando a quien se convirtió en el padre de sus hijos, desde su muerte, decidió darse una nueva oportunidad en el amor y está más que dispuesta para iniciar nuevas relaciones que le permitan reinventarse y sobre todo fortalecer sus emociones tras la dura perdida de su esposo quien fue un hombre admirado y sobre todo reconocido en la industria musical.

Sin embargo, lo que no fue bien recibida fue la dura intención con la que esta mujer dio su respuesta ante la inquietud de sus fans, pues se mostró molesta y a la defensiva, por eso se generaron este tipo de reacciones en las redes: “Cuál de los dos sea más estridente”, “Tiene que darse la oportunidad, pero bájele dos”, “Si Juanda esta más tragao’ de la novia que ni pá onde”, “Esto lo que me da es risa”.