Jessi Uribe se mete en problemas con una mujer tras dar su número de WhatsApp

Una vez más Jessi Uribe es motivo de polémicas pero esta vez, porque perjudicó a una chica que posee un número similar al de él y ahora está recibiendo miles de llamadas y mensajes luego de que él lo revelara para hacer una dinámica de llamadas con sus fans.

A través de su cuenta en Instagram el intérprete de ‘Dulce pecado’ publicó unas historias en las que le explica a sus fans que no llamen más a ese contacto, ya que fue bloqueado y no le pertenece. Incluso comentó que muchos se equivocaron en el terminal del seriado y por eso una chica llamada Dayana Gamboa está recibiendo todo lo que las seguidoras del cantante quieren enviarle a su estrella favorita, pero esto generó malestar en ella y por eso la estrella de música ranchera popular salió a dar la cara ante esta situación.

“No pude recuperar el número, se bloqueó, la verdad no sé qué pasó. Desistí de eso. Creo que la están llamando a ella mucho, pero se equivocan en el último número, así que por favor a todos, ese número ya no existe. Y a Dayana decirle que no es culpa mía, es que tenemos el mismo número, pero cambia en el último y por eso es que ha recibido todas esas llamadas. Vi que la tienen agobiada con tantas manifestaciones de cariño pensando que soy yo, pero es importante que sepan que ya no existe eso”, dijo el artista.

Jessi Uribe asegura que no fue su culpa

Hace una semana Jessi Uribe tomó su celular e hizo público a través de su cuenta de Instagram su número de WhatsApp para así interactuar con sus fans. De esa forma conversó con algunas seguidoras quienes se emocionaron con este “gesto”, pero luego él nunca informó que ya no siguieran haciendo uso de él, pues ya el contacto no estaría habilitado. Es así como tras algunas equivocaciones numéricas, una chica se ha visto afectada ante la arrolladora manifestación de cariño que las seguidoras del esposo de Paola Jara han estado manifestando a través de mensajes y llamadas.

Ante ello, la afectada optó por hacerlo público y por eso el cantante salió a aclarar que no sigan realizando llamadas ni enviando mensajes, ya que ese contacto ya no existe y por tanto, están acosando a una persona que no tiene nada que ver con ello.