Una vez más Carolina Cruz es “sentenciada” tras sus acciones en las redes sociales. En esta oportunidad, sus seguidores y algunos haters no le perdonaron que se mostrara jugando con Salvador quien usó sus pompis como almohadas e incluso como su “objeto” para jugar.

En los videos que fueron publicados en las historias de Instagram de la presentadora se aprecia cómo en una zona de la casa ambos están tumbados en el suelo y pasando un momento muy personal que muchos tomaron como de mal gusto. Y es que en las imágenes se aprecia cómo el pequeño se tropieza con su mamá y esto le causa risa, por lo que ella comienza a moverse y hace chistes de los golpes que se dio con su parte trasera. Incluso, hizo una encuesta en la que le pregunta a las madres si hay quienes les pasa al igual que a ella que sus hijos quieren estar encima de su cola.

Carolina Cruz fue criticada porque su hijo jugaba con sus pompis Captura de pantalla Instagram @carolinacruzosorio

Esto desencadenó miles de comentarios entre los que se encontraban algunas bromas sobre que algunas no contaban con una pompis pronunciada, mientras que otros aseguraban que ese juego no era el más educativo para un niño tan pequeño. “Que vieja tan ridícula”, “¿Cuáles pompis?”, “No tengo cola”, “Esa no son formas de jugar con los bebés”, “Es mejor buscar otro tipo de diversión”, fueron los comentarios que surgieron tras esta publicación.

Carolina Cruz es criticada por sus seguidores

Y aunque para Carolina Cruz esta fue una manifestación de cariño o pudo significar un momento especial con su hijo Salvador, el público fue nuevamente juez de sus acciones y descalificó esta manera de interactuar por considerarla poco ética, sobre todo para ser mostrada a través de las redes sociales.

Esta no es la primera vez que la también periodista y modelo es cuestionada por sus seguidores, pues hay quienes aseguran que ella debe ser más discreta en lo que suele publicar en sus redes. Además, también han señalado que su pequeño se merece respeto y este tipo de acciones la pueden llevar a recibir comentarios que podrían no ser de su agrado, por lo que de ahí pueden surgir malos entendidos.