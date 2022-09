Una vez más Carmen Villalobos causa alboroto en las redes sociales, sobre todo, cuando se muestra tan plácidamente acompañada de quien sería su nuevo galán, el también actor Horacio Pancheri quien formó parte de este reality gastronómico.

Y es que tras el paso de este galán argentino por este programa surgieron de inmediato los comentarios de que la colombiana y él había tenido una conexión muy especial que los llevó incluso a tener varias salidas románticas. Pero, aunque ninguno de los dos confirmó esto, cuando están juntos se logra apreciar esa química especial que hay entre ambos y que han levantado los rumores de un posible romance del que ambos aún no se han atrevido a hablar.

¿Carmen Villalobos decidida y enamorada?: publica una foto con su posible amor Foto: Instagram @cvillaloboss

Sin embargo, en el pasado capítulo del programa Pancheri regresó luego de su eliminación para ver si tenía una nueva oportunidad de seguir en la ruda competencia, pero esto no fue así, ya que no contó con el apoyo del público ni los jueces para seguir en la contienda. Ante esto, la también modelo no dudó en publicar una foto en la que, por primera vez, le escribe una dedicatoria especial a un participante que sale del concurso.

Carmen Villalobos se decidió a posar con su posible galán

Esto reforzó aún más los comentarios de que algo en realidad está sucediendo entre Carmen Villalobos y Horacio Pancheri, pues ella siempre se ha mostrado muy cordial y cercana a este chico que también ha cautivado al público debido a su sencillez y atractivo. “Horacio qué te puedo decir que no te haya dicho ya. Fue un placer tenerte en #TopChefVIP El más disciplinado de todos. Ojalá sigas cultivando esa pasión por la cocina y sigas siendo ese ser humano maravilloso que eres. Muchas bendiciones de aquí en adelante con tu vida y tus proyectos . Abrazote gigante”.

Esas fueron las palabras que la actriz y presentadora dedicó a este galán argentino que al parecer le removió las emociones, pues desde que lo conoció en este proyecto se mostró muy interesada en él y que se mantuviera por más tiempo en la competencia. Pero, más allá de la “sospechosa” dedicatoria, ambos posaron juntos para una foto que ella misma subió a sus historias y desde la que se desencadenaron cientos de comentarios y reacciones.

“Él tiene novia”, “Ya se decidió”, “Ya no tiene novia y es por qué se metió con esta tipa”, “Es inestable entonces”, “Muy guapo ese chico”, fueron algunas de las expresiones que hasta generaron debates en las redes sociales.