Luisa Fernanda W responde con burlas a quienes le dicen que “les sangran oídos” con su canto

Aunque hace tan solo unos días que Luisa Fernanda W debutó como cantante, no han parado de lloverle miles de críticas de parte de sus seguidores y haters quienes consideran que ella no está apta para la música, pero sí para el maquillaje y generar contenidos para sus redes sociales.

Cada vez son más quienes aseguran que la pareja de Pipe Bueno no tiene el potencial, voz ni disciplina para asumir una carrera como estrella de la música, pues ésta requiere de un amplio conocimiento, pero sobre todo estética auditiva para el público que disfrutará en definitiva de su talento que, según muchos han señalado, es muy caso e inexistentes. Es así como ante la ola de comentarios en contra del lanzamiento del sencillo ‘El último adiós’ que grabó al lado del padre de sus hijos, ella salió para dar una respuesta muy irónica a sus haters.

En el video que publicó en sus historias, se aprecia a la influencer cantando su sencillo promocional, pero en especial una estrofa en la que da respuesta al comentario que le hicieron sobre qué es lo que ella piensa cuando le piden que ya no cante más: “Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas. Aunque vengas y me llores”. Este audiovisual lo culminó con una risa irónica y con la actitud de que ella luchará en contra de sus adversarios.

Luisa Fernanda W responde a sus detractores, pero éstos la siguen atacando

“Que no cante más por favor”, “Pues es ella quien vivirá ese fracaso no los demás”, “Debe entender que a veces se quiere, pero no se puede hay que aprender a aceptar y mirar otras virtudes”, “Ella cumple sus sueños pero, los demás sufrimos las consecuencias”, fueron algunos de los comentarios con los que el público atacó a Luisa Fernanda W y hasta desafió, pues hay quienes están dispuestos a siempre criticar esta nueva faceta que no le ha agradado a nadie, solo a ella y su pareja Pipe Bueno, quien no dudó en anunciar con “emoción” este debut.

Incluso, hay quienes aseguraron que pese a lo buen cantante que es Pipe, con este apoyo artístico cayó bajo, pues no debió darle tanto respaldo sabiendo que su mujer no es una cantante especializada, ya que no posee una voz educada ni que muchos menos se dedicará a estudiar esta tan exigente carrera y es que aseguran que esto se trata solo de un capricho.