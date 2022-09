“Lo asustaste”: aseguran que bebé de Laura Tobón pensó que no lograría avanzar en su gateo

La periodista y cantante Laura Tobón no ha dudado ni un segundo en mostrar los avances de su hijo Lucca a través de sus redes sociales. Ahí cuenta minuto a minuto cómo le ha ido en esta etapa en la que su bebé no le ha faltado nada, ya que ella y su esposo Álvaro Rodríguez se han encargado de darle todos los lujos y comodidades.

Pero, lo que conmovió a muchas de sus seguidoras, en su mayoría madres más experimentadas, tiene que ver con el primer gateo de este pequeño quien tras varios intentos, no solo mostró desesperación por estar pronto en los brazos de su madre, sino también que pensaba que no podría avanzar, sobre todo, porque la también modelo no paraba de llorar y tener gestos que solo lo asustaban.

Ante ello, una gran cantidad de fans no dudaron en hacer los comentarios más acertados, así como educativos para esta chica que está experimentando las “primeras veces” de su bebé. De ahí que hay quienes aseguraron que ella logró asustarlo y por eso casi no logra estar entre sus brazos, ya que no lo supo motivar bien en su gateo.

Laura Tobón enternece a sus seguidores con el primer gateo de Lucca

“Él llora porque cree que no lo logrará y tú porque lo logró ,hermoso”, “El cuerpecito le pesa, por qué está rellenito, precioso mi Lucca y por eso le cuesta tanto llegar”, “Debes dejarlo más ligero de ropa”, “Lo asustaste con tu llanto, pensó que no lo lograría”, “Lau divino, pero con la sudadera es más difícil! Ponle un royo de papel higiénico nuevo, y lo vas recogiendo y verás cómo funciona, va detrás de ese juego para llegar a ti”, fueron las reacciones, así como recomendaciones que algunas madres más experimentadas le hicieron llegar a Laura Tobón tras su publicación en la que “sufrió” tras este nuevo episodio en la vida de su hijo.

Pero también le expresaron su alegría, así como emoción al ver que ya Lucca está mucho más dispuesto a avanzar y que cuando menos lo imagine ya estará dando sus primeros pasos. “Tu bebé es super hermoso!!. Todo en el, es divino. Te felicito”, “Ambos divinos”, “Demasiado hermosos los dos lloramos todos contigo Lau”, expresaron los usuarios.