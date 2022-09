“Estoy con un hombre casado”: Carlos Giraldo reveló detalles de su vida amorosa

Pese a que Carlos Giraldo siempre está involucrado con las noticias y aspectos más polémicos de la farándula, nadie imaginó que tras un episodio de Kallejiando que se transmite en la emisora La Kalle dejaría en evidencia que está en medio de un triángulo amoroso con un hombre casado y que tiene un hijo.

Esto desató la histeria entre sus compañeros quienes quedaron gratamente sorprendidos por esta noticia en la que ahora su colega era el protagonista de la polémica. “Soy la otra, como se dice vulgarmente, estoy con un hombre casado con un hijo, acuérdese que yo siempre he dicho que todo hombre debe tener esposa, moza y un man, yo soy el man”, expresó el presentador quien armó de inmediato el debate en el que la mayoría quería saber más detalles de esta “bomba” que estaba saliendo al aire y en vivo a través de este programa.

Y es que Giraldo siempre se ha caracterizado por dar primicias acerca del entorno artístico, pero al parecer esta es la primera vez que se atreve a dar indicios de lo que es su vida privada, pues no solo se encargó de generar polémica, sino que de a poquito fue dando detalles de su relación.

Carlos Giraldo sorprende a todos con su revelación

Según lo expresó Carlos Giraldo, él posee una vida muy privada, pero ya era hora de que este también presentador de La Red, ofreciera detalles de lo que está viviendo en la actualidad, pero ante la cantidad de interrogantes que surgieron tras su impactante revelación, él no quiso dar más detalles, sin embargo, sí aclaró que no se trata de un personaje reconocido ni mucho menos involucrado con el trabajo que él hace.

“No puedo decir absolutamente nada, nada que ver con esta vaina. Bueno ya que el programa no se refiere a mí, no es nadie de la política, es administrador de empresas”, añadió el presentador quien con esto ahora siembra la duda sobre la verdadera identidad de su pareja con quien aseguró que está muy feliz y con quien ha podido disfrutar de una relación sana, pese a su estado civil que hasta ahora no le ha impedido seguir adelante.