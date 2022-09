Este perfil sí es real: Paparazzi revela la cuenta oficial de Clara Chía

Tras varias especulaciones y creaciones de perfiles falsos sobre Clara Chía, la novia de Piqué, el periodista y paparazzi Jordi Martin anunció que esta joven de 23 años sí posee una cuenta real y que incluso la comenzará a seguir.

A través de su cuenta en Twitter, Martin aseguró que la cuenta @clarachia5 sí es real y sí pertenece a la también estudiante de relaciones públicas a quien le habían anteriormente creado perfiles falsos mostrando a otra chica que no era ella, sino una modelo que genera contenidos para adultos. “Ya la he empezado a seguir”, fueron las palabras del periodista que además reiteró que seguirá en su labor de mostrar la verdad sobre la relación entre el futbolista y esta mujer que ha dado tanto de qué hablar y que además ha sido motivo de críticas e incluso comparaciones con la cantante Shakira.

Ya la ha empezado a seguir.. pic.twitter.com/ybwYOCtmRV — Jordi Martin (@jmartin_ibz) September 5, 2022

Ante esta revelación surgieron una gran cantidad de comentarios entre los que destacaban si realmente este usuario era real y sí era el que todos podía seguir para conocer de primera mano información de la nueva novia del jugador del Barcelona. “¿Y si es real esa cuenta no?”, “Un verdadero fan de Shakira no sigue a la otra”, expresaron unos fieles seguidores de la barranquillera quienes no piensan seguir dando poder mediático a quien acabó con su familia.

Revelan la cuenta oficial de Clara Chía en redes sociales

Con esto, queda claro que la polémica seguirá, ahora solo queda esperar que Clara Chía acepte a Jordi Martin, pues su perfil lo creó privado, pero de una u otra forma incita y causa curiosidad, pues ya posee 179 seguidores quienes seguramente serán de su absoluta confianza, así que queda esperar si el periodista será considerado ideal para incluir, pues éste es quien se ha encargado de revelar las fotografías de su rostro e identidad al mundo y por ello se ha ganado el “odio” de quienes ven con malos ojos esta relación en la que hubo infidelidades de ambas partes.

Además, los seguidores de la cantante reiteran que ellos no seguirán respaldando el furor que causa cada publicación de imágenes en los que se muestra muy a gusto con el ex de Shakira. También indicaron que ya esta pareja los aburre y no le seguirán dando protagonismo mientras la colombiana sufre por ese hombre que no la valoró ni muchos menos pensó en sus hijos tras la dura separación.