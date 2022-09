Paparazzi reta a Piqué: asegura que seguirá informando sobre sus infidelidades

Gerard Piqué ya no teme mostrarse con su nueva pareja. Foto: Instagram @3gerardpique

Una vez que se conoció el comunicado con el que Gerard Piqué rompió el silencio para opinar sobre su actual situación amorosa, luego de su separación con Shakira, más de uno reaccionó molesto debido a la manera en cómo el futbolista lanza una amenaza para quienes acaben con su “intimidad” o “tranquilidad”.

Y es que el jugador del Barcelona fue muy claro al expresar que quien se atreva a acabar con su reputación e incomode a su actual pareja e hijos, deberá asumir las acciones legales que está dispuesto a ejecutar para que se acabe “el acoso mediático” en el que se ha visto envuelto una vez que se hizo pública su relación con Clara Chía Martí. Esto enojó principalmente a Jordi Martin quien no dudó en ofrecer unas contundentes declaraciones sobre este texto que a su criterio representa una “advertencia o amenaza” a la que no parece tenerle miedo.

A través de su cuenta en Twitter el periodista y paparazzi expresó: “Con o sin comunicado, seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es informar libremente sin sentirnos coaccionados. Seguiremos siendo respetuosos y cumpliendo la ley como hasta ahora así se ha hecho. La última hora de @3gerardpique y @shakira para @elgordoylaflaca”.

Jordi Martin asegura que seguirá publicando todo lo que ha descubierto sobre Piqué

Ante esta declaración quedó en evidencia que Gerard Piqué está molesto tras cada una de las publicaciones que ha realizado el periodista Martin quien no ha escatimado en dar detalles muy precisos y contundentes sobre la infidelidad del futbolista, por eso aclaró que no descansará hasta no seguir revelando la verdad sobre este caso que lo deja mal parado debido a la toma de decisiones amorosas con las que ha perjudicado a Shakira y sus hijos Milan y Sasha.

Incluso, tras su reacción surgieron mensajes de apoyo de los usuarios de las redes sociales: “Piqué lo que no quiere es que se siga descubriendo sus infidelidades y la doble vida que lleva. Ya la gente se ha dado cuenta lo falso y tóxico que es”, “Sigue adelante, acá el único irresponsable es Piqué que habla de respeto y no respetó a sus hijos con su doble vida”, “Jordi Valiente. Lo que quiere es que no muestres a su amante y descubras lo malo que es”, “Me parece correcto. Los paparazzi hacen su trabajo, Piqué también debería hacerlo, jaja”.