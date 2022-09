Los disfraces más ridículos de Juan Diego Alvira en Caracol

Tras conocerse la noticia de que Juan Diego Alvira se marchaba de Caracol para formar parte de Semana, más de uno de sus seguidores y hasta haters quedaron impresionados, pues su carrera siempre se desarrolló en este canal en el que realizó una gran cantidad de reportajes en los que, en ocasiones, se presentaban situaciones adversas que le impedían mostrar lo que realmente buscaba para informar a su público.

Pero, lo que sí muchos han ido recordando son algunos de sus disfraces o personificaciones que realizó para “captar la atención de la audiencia” que no para de criticarlo, bien sea por su actitud o por la manera tan “tonta” en la que, más allá de agradar, logró ser el epicentro de burlas y comentarios en su contra, por lo menos en la planta televisiva.

Es así como destaca uno de los disfraces considerados más ridículos que este periodista logró hacer público en sus redes sociales y a través del canal que lo apoyó desde sus inicios. Éste no es otro que el de Pedro “El escamoso”, con el que no dudó lucir una larga melena encrespada y su sombrero desatando así cientos de críticas entre quienes lo consideran poco serio o que realmente no causan risa tras su intención de mostrar siempre su buen humor.

Juan Diego Alvira y sus disfraces más emblemáticos

La esposa de Juan Diego Alvira ha sido quien siempre ha expuesto al periodista a través de sus redes sociales. Con ello solo busca causar empatía entre quienes lo siguen y apoyan, así como entre quienes no lo soportan ante las pantallas. “Mi príncipe azul y mi Pirulino”, fue la dedicatoria que le escribió la compañera de vida a este profesional de la comunicación que no tiene pudor al lucir sus disfraces.

Pero, otro que causó indignación entre los usuarios de las redes sociales fue el de Aladdin con el que pretendió dar el contexto de todo lo que ocurría en Afganistán, aquí el público fue implacable con sus comentarios. Pero, eso no fue todo, pues otro momento épico fue cuando Alvira trató de explicar a la audiencia sobre el Multiverso y portó un traje de “superhéroe místico” o algo similar que también generó miles de burlas.