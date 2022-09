Y seguía y seguía: Margarita Rosa de Francisco insiste en burlarse de los transexuales

Si bien Margarita Rosa de Francisco ha sido una figura bastante política y ha sido bastante certera al hacer críticas con respecto a las decisiones políticas que se toman en el país, sus más recientes comentarios han hecho que muchos pierdan el respeto que le tenían a la actriz.

La raíz de esta polémica surge cuando se anuncia la revocación de la ley Roe v. Wade qué cubría y legalizaba el aborto en el territorio estadounidense fue removida por vencimiento, lo que causó qué ahora sea abortar algo ilegal en la potencia más grande del mundo.

Este hecho desató millones de comentarios abriendo un debate sobre esta decisión y una de las voces que se sumaron a la pelea fue la de Margarita Rosa de Francisco, pero desafortunadamente sus comentarios dejaron bastante que desear.

La vallecaucana dio su posición sobre este histórico hecho metiendo a las mujeres trans en la colada y sin razón alguna para hacerlo que lo ameritara, afirmando qué a ellas no las perjudicaba la decisión: “Lo que sí es evidente es que la prohibición del aborto no perjudica a las mujeres con pene. Tal vez por eso convenga que a las que nacimos con matriz y coño nos llamen “mujeres” y las mujeres trans, mujeres trans”, trinó la expresentadora de ‘El Desafio’, causando polémica inmediata por la transfobia que salió a relucir en sus palabras.

A partir de ahí, Margarita no ha hecho más que atacar a este grupo con contundentes mensajes. siendo este su más reciente:

“¿Y trans no somos todas las personas? Yo me siento “transicionando” hacia un nuevo modo de ser mujer porque ninguna me cuadra. Tiendo a pensar que el sexo es una categoría válida porque la especie humana es binaria, mas no el individuo. Ahí voy. Perdón por no saberme.”, exclamó la señora.

Qué lamentable es el papel que está haciendo Margarita Rosa de Francisco

El respeto que Margarita Rosa de Francisco tenia, definitivamente se perdió para muchos, porque desafortunadamente no ha caído en cuenta de lo abusivos, infortunados y retrógrados que son sus comentarios, porque por el hecho de dar una opinión donde no solo marginalizó a un sector que de por sí es de los más vulnerables en esta sociedad, terminó ofendiendo a mujeres que no son capaces de gestar o son infértiles, con la etiqueta de que ellas tampoco podrían ser mujeres por el hecho de no concebir hijos.

Por este motivo las críticas en su contra no han cesado y la ha pagado caro en redes sociales:

BASTA. BASTA POR FAVOR. NO HAY FORMA DE QUE ESCRIBAN ESTO, LO LEAN Y DIGAN "MMMM CULE TUIT LO VOY A ENVIAR" Y LUEGO OTROS IGUAL DIGAN "MMMM CULE TUIT TOMA LIKE" https://t.co/Ps90TF54Du — 𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡𝙖 (@sobusa14_15) September 1, 2022

Margarita Rosa hizo la JK Rowling y luego le dio pena y lo borró, pero no se nos olvida que el café huele a transfobia :) — ¡max te quiere mucho!🏳️‍🌈🎨 (@maxlikesyogurt) June 27, 2022

Coma mierda JAAJAJAJA esto es como decirle a un enfermo de cáncer que todos somos terminales porque todos nos vamos a morir



Agarren vergüenza la plena https://t.co/0wKR1hmYXQ — María Camila (@MColmenaresV) September 1, 2022

Para ser una persona que apoya un gobierno progresista, Margarita Rosa de Francisco parece no progresar acorde a lo que ideal política propone.