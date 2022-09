“Vieja sin oficio”: critican a Juliana Calderón por mentir y darle una sorpresa a su amiga

La irreverente empresaria de keratinas Juliana Calderón una vez más hace de las suyas, pues en una salida que realizó para un restaurante hizo saber que su compañera estaba de cumpleaños y parte del grupo de empleados del local no tuvo dudas en acercarse para cantarle una serenata.

Esto, pese a que se trató de una “mentira inocente” molestó a sus seguidores quienes alegaron que se trató de una broma de muy mal gusto, sobre todo porque estaba ocupando a un personal en incluso disfrazarse y dejar sus múltiples ocupaciones, solo para complacer a la petición que hiciera la hermana de Yina Calderón.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales: “Descaradas como si el esfuerzo de la gente q trabaja allí no valiera la pena”, “De verdad que muy mal gusto hacer eso”, “Muy inmadura, una falta de respeto para el personal de ese restaurante, vieja sin oficio”, “Pues están acostumbradas a aprovecharse de la gente común no es sorpresa”, “Que se puede esperar de ellas”, fueron algunos de los comentarios que se desencadenaron tras este video que se hizo viral e indignó a más de uno.

Hermana de Yina Calderón hizo de las suyas en un restaurante

Una vez que se conoció que Juliana Calderón había hecho hasta lo imposible para que su amiga recibiera el postres gratis porque se trataba de su “cumpleaños” también surgieron comentarios sobre que no les parecía nada raro de que ella se comportara de esa forma, pues ya muchos están acostumbrados a cometer las más inmaduras acciones en las que incluso a llegado a humillar a más de uno.

Por eso, pese a lo inocente que pudiera parecer esta acción, sus haters están más que molestos, pues consideran que no es la manera más madura para que la respeten, dejen de criticarla y sobre todo que la cuestionen por este tipo de publicaciones. Y aunque ella se disfrutó el momento, generó fuertes debates sobre su inmadurez y sobre cómo engañó a estas personas solo para generar contendio “divertido” en redes sociales.