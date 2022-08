Aburrida y desacertada: así catalogan a Arelys Henao en ‘La Voz Kids’

Los recientes episodios de ‘La Voz Kids’ han sido decisivos entre los participantes quienes han dado el todo por el todo para continuar en esta competitiva batalla musical, sin embargo, los televidentes han manifestado que la participación de Arelys Henao como asesora del equipo de la jurado Kany García no es la más oportuna de todas.

Y es que pese a que la cantante goza del apoyo popular debido a su talento en los escenarios, al parecer su rol como instructora no ha sido el más convincente ni para la cantautora puertorriqueña quien, en ocasiones ha refutado lo dicho por esta mentora que además no transmite ánimo ni mucho menos la intención de motivar a su equipo. Por eso, han surgido una gran cantidad de comentarios que van en contra de ella y de su manera de llevar su participación en este reality.

“No me gusta la música de Arelys Henao, menos aún para asesorar a una artista internacional cómo Kany García. Son el agua y el aceite. Desacierto de Caracol”, “Caracol le debe plata a Arelys Henao o que es la v...a??”, “El temita de Caracol con Arelys Henao y Andrés Cepeda que salen en toda la bendita programación, literal ya me sabe a M....a esos dos”, “Tiene más ánimos un velorio que Arelys Henao en La Voz Kids”, señalaron algunos de los televidentes quienes están en contra de esta cantante.

Y es que desde que se avanzó en las etapa de ‘La Voz Kids’ se han ido sumando nuevos rostros y figuras como Arelys Henao quien en principio generó muchas alegrías entre quienes han seguido sus pasos en la música, pero pese a que esta estrella siempre ha sido catalogada como una de las mejores, su actitud ha cambiado mucho en la siguientes semanas en la que los televidentes han notado cómo ya no tiene la misma energía con la que inició este proyecto.

Por eso, no hay quien no haya criticado sus más recientes participaciones en las que no ha atinado incluso con algunas asesorías o consejo que ha dado a los pequeños participantes. Con ello, deja ver que no hay una motivación de su parte para seguir adelante con el programa en el que, de una u otra forma ha proyectado su imagen, pero al parecer su popularidad se ha ido desvaneciendo por su ego con el que incluso le ha inyectado su estilo dramático a los integrantes de su equipo.