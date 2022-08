Luisa Fernanda W sólo genera burlas y no elogios tras estrenarse como cantante

Desde que Luisa Fernanda W anunció que estaba lista para debutar como cantante no hubo quien no la criticara, pues la generadora de contenidos ha demostrado que ella está preparada para asumir cualquier reto, pero para muchos usuarios en redes, el canto no es precisamente en lo que destacaría.

Y es que desde hace algunas semanas la actual pareja y madre de los hijos de Pipe Bueno, ya había mostrado algunos adelantos sobre esta nueva faceta en la que está emprenderá de forma muy arriesgada, pues su primer tema es una ranchera, pero ahora mostró la canción con la que está emocionada de iniciar su carrera como cantante. Pero una vez que mostró parte del sencillo, solo recibió ciento de burlas y críticas, sobre todo luego de que expresara: “La evolución que ha tenido mi voz en este tiempo es impresionante”.

“‘La evolución del autotune’”, “Espero que sea el único tema”, “Con autotune todo el mundo canta bien”, “Cómo cantante es excelente maquilladora felicitaciones”, “No luisa, tú no cantas, no es hate pero definitivamente el canto no es lo tuyo”, “En qué parte de la canción se escucha la evolución”, “Que siga creyendo”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió luego de su anuncio.

Luego de que se conoció que Luisa Fernanda W estaría ahora más que nunca enfocada en el canto solo ha recibido cientos de comentarios que van en contra de su nueva etapa profesional. Incluso, hay quienes aseguran que Pipe Bueno debió aconsejarla para evitar que “se engañara” a sí misma sobre el potencial que tiene para esta carrera.

Sin embargo, ella ha demostrado que está muy ilusionada y confiada en que será uno de sus proyectos más ambiciosos con los que además gozará del respaldo de sus fieles seguidores quienes están muy atentos de cada uno de sus pasos, sobre todo ahora que está a la espera de su segundo hijo. “No me pregunten por qué, pero yo amo esta canción”, fue lo que añadió la influencer en sus historias de Instagram con las que desató el intenso debate en el que predominaron las burlas y demás comentarios en contra de su nueva etapa en el que al parecer se inclinará por lo urbano con el sencillo ‘El último adiós’.