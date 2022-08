Shakira pasó también la página: crecen los rumores de su relación con Rafael Nadal

A pesar de que todas las críticas y señalamientos han recaído sobre Gerard Piqué quien tras pocos días de separase con Shakira mostró a su nueva pareja, que al parecer, ya su entorno conocía muy bien, ahora le toca el turno a la barranquillera para develar que ella también tenía su corazón dividido, pues se acrecientan los rumores de que podría estar saliendo con el famoso tenista Rafael Nadal, mucho antes del futbolista.

Todo ello surgió, luego de que en el programa América Noticias, fuera entrevistado el periodista y paparazzi Jordi Martin quien, hasta ahora es quien ha manejado de primera línea todo lo que ha sucedido en esta relación que mantiene a todos atentos a lo que va sucediendo. Por eso, tras ser interrogado sobre cada detalle de esta caso, él no dudó en comentar que la cantante también había tenido unos intereses amorosos con un famoso reconocido deportista.

Los presentadores quedaron sorprendidos y no dudaron en indagar un poco más. “Puedo decir que Shakira hizo un videoclip con Alejandro Sanz, pero que no se involucró con él. Se involucró con una persona igual o más famosa que él. Es una persona mundialmente reconocida y es un deportista de alto nivel. No es de fútbol, es tenista”, dijo Martin dejando a todos pensativos y sacando rápidamente conclusiones sobre que se trataba de este personaje.

Revelan que Shakira tuvo una relación con Rafael Nadal

Incluso, una de las presentadoras quiso ser un poco más insistente en sus preguntas, por lo que no dudó en expresar: “¿vos Jordi me estás diciendo que Shakira habría tenido un romance con Rafael Nadal? Ante ello, el paparazzi alegó que este “amor” formó parte del video ‘Gitana’, que la cantante promocionó en 2010, año en el que ella realizó varias salidas con el deportista que la deslumbró en ese entonces. “Yo digo que hubo algo en un videoclip con un deportista de alto nivel en España, entre los tres mejores deportistas de la historia del país, y hubo un idilio. Ahí lo dejo, no puedo dar nombres”, dijo Martin quien además alertó a sus seguidores para que estén atentos a una serie de pruebas que irá mostrando sobre la infidelidad de Piqué.

Sin embargo, con esto, siembra la duda sobre si Nadal también tendría algo que ver en la separación de esta pareja que está siendo tan evaluada y criticada por haters y por cientos de fans de ambas figuras. Lo que sí es cierto es que los entrevistadores siguieron indagando sobre la identidad del deportista que podría estar de vuelta en la vida de la colombiana y todo apunta, que en efecto, se trata de Nadal. “¿Es la persona que ha ganado más Grand Slam en su historia?” preguntó otro conductor y Jordi reiteró “Si, y se ha dicho todo”.