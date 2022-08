Se le burlaron incluso antes de morir: la triste historia de la repostera del pastel de Mickey Mouse

Marjorie Cantillo Romero, famosa por su maltrecho pastel de Mickey Mouse, murió este domingo 28 de agosto. Y su hija relató que incluso antes de morir, a su mamá la seguían llamando para burlarse y amenazarla por un hecho viral.

Todo pasó cuando un pastel hecho con la famosa figura se hizo viral, ya que en nada se parecía al ratón. Todo lo hizo viral uno de sus clientes y claro, de ahí se pasó a las burlas. Esto la afectó física y emocionalmente.

Claro, tomó capacitaciones, pero realmente, el cliente no se la hico fácil. Así lo narró su hija Shirly a CTV Barranquilla:

“Ella se enfocó en su rodilla porque estaba operada. Mi mamá se cayó de unas escaleras cuando estaba peleando con el papá del niño del pudín ( pastel de Mickey Mouse) por 10.000 pesos que él quería por Nequi, pero no había sistema. Entonces, como era sábado santo, mi mamá no pudo hacerle llegar la plata y se cae”, contó.

Y pues realmente no se recuperó. Su madre empeoró, la iban a operar, pero se complicó y murió.

A tal punto afectaron las burlas a la repostera de pastel de Mickey Mouse

En cuanto a lo que narró su hija, ella pasó por momentos duros. Y su trabajo, de igual modo, se vio afectado.

“Ella hizo un video antes de morir y me dijo: ‘Publícalo para que me ayuden porque no vendo nada. Yo vivo de esto, pero ya no quiero vender más pudines. Tengo todas esas conversaciones [burlas] y ya no quiero hacer nada porque me tienen triste’”, narró.

Incluso, contó que en el hospital, luchando por su vida, recibía burlas y acosos a través de las llamadas que le hacían.

“No quise pedir ayuda ni exponerla en redes sociales para que no la llamaran porque en el hospital la seguían llamando para amenazarla y acusarla”, expresó.

Y dio un mensaje, sobre esta historia:

“No saben el daño que le pueden causar a una persona solo por hacer un video viral. Que el Señor tenga misericordia del señor que subió el video porque no sabe todo el daño que le hizo a mi mamá, no volvió a ser la misma”, narró.