¿Evento sobrenatural?: Carolina Cruz confesó lo que vivió en la primera cirugía de su hijo

A pesar de que un principio Carolina Cruz quiso mantener en secreto la enfermedad de su hijo Salvador que tuvo junto con su expareja Lincoln Palomeque, después de un tiempo ella decidió afrontar su realidad y desahogarse con sus seguidores quienes desde siempre le han dado su apoyo.

Es así como, después de haber ocultado que su pequeño sufría de macrocefalia, la lluvia de oraciones, palabras de aliento y bendiciones no la han desamparado en ningún momento, pero tras celebrarse el primer año de su hijo, la presentadora de ‘Día a Día’ no ha dudado en hacer importantes reflexiones e incluso confesiones sobre lo que le tocó vivir en el tercer mes de nacido, que fue el momento en el que le revelaron el diagnóstico médico que resultó impactante para ella y sus familiares.

“He perdido la cuenta de las veces que me he puesto de rodillas, los rosarios que he hecho, las personas que desde el día 1 se han unido en oración para verte bien y sano (a cada uno…GRACIAS)....Miro tu luz y solo agradezco porque entendí tu propósito no solo en tu vida, también en los que te rodeamos, empezando por mi. Me SALVASTE, SALVADOR...Nunca duden, nunca pierdan la FE, Los milagros existen y DIOS siempre está presente en ellos. Hoy, al lado de mis hijos no puedo sentirme más acompañada, feliz y plena...”, es parte de lo que escribió Cruz en su publicación que conmovió a sus seguidores.

Carolina Cruz reveló más detalles sobre el proceso médico de su hijo

Pero más allá de sus palabras de agradecimiento no solo al personal médico que ha atendido el caso, sino también a todos los que se han sumado a la cadena de oraciones, Carolina Cruz publicó una serie de fotografías en las que se muestra parte de lo que ha sido el proceso o evolución de su hijo y causó impresión una de ellas en las que se muestra una de las tantas velas que ha encendido para pedir por la sanación del pequeño y que luego de haberse consumido tuvo una imagen muy particular.

¿Evento sobrenatural?: Carolina Cruz confesó lo que vivió en la primera cirugía de su hijo Fotos: Instagram @carolinacruzosorio

Se trata de lo que podría ser las alas de un ángel protector o lo que ella quiso demostrar a través de la publicación en la que le siguió una paloma blanca que para ella son un símbolo de paz, sanación hacía Salvador. Aunque para muchos esto podría significar un evento sobrenatural que deja un mensaje claro de protección y de que ella no está sola en este proceso, que está resguardada debido a su fe, que es lo que la ha mantenido esperanzada sobre la salud del pequeño.