Burlas y críticas tras el golpe que se dio Jessi Uribe al bajarse de lujoso carro

Pese a todos los lujos que rodean a Jessi Uribe y su esposa Paola Jara en su gira de conciertos, ambas estrellas no están exentas de algunos impases como el que le sucedió al intérprete de ‘Dulce Pecado’.

Y es que el cantante en su intento de hacer una salida “glamorosa” o “triunfal” de la limusina que los transportaba, este no se percató en calcular las distancias que había con la puerta y por eso se dio un golpe en la cabeza que solo desencadenó una gran cantidad de comentarios entre los que destacaban burlas y críticas para esta estrella que aún es cuestionada por no haber cumplido con el concierto de Tolima en el que se argumentó que fue por no “embarrarse los zapatos” en el lodo tras la intensa lluvia que se presentó ese día.

Por eso no era de extrañar que nuevamente el público se lo recordara: “Ahí si no se le ensucian los zapatos”, “Los golpes de la vida”, “El pantalón no le deja caminar” “Ya no es el mismo de a otro nivel cero sencillez perdió la humildad”, “Es tan guiso que no sabe cómo bajarse de un carro tan lujoso”, “Con ese leggins tan apretado...apenas pudo bajarse”, fueron algunos de los comentarios que desató la publicación.

Jessi Uribe recibe un fuerte golpe y es atacado en las redes

Y aunque Jessi Uribe intentó hacer de este “impasse” algo gracioso, no pudo ocultar que no disfrutó el hecho de que todo quedó grabado y se hizo viral en las redes sociales, de hecho se aprecia cómo el cantante tapa el lente de la cámara que estaba registrando ese momento. Pero, lo que causó mayor gracia es que su esposa Paola Jara no pudo ocultar su reacción y también soltó una risa sobre esta situación en la que su esposo casi se cae luego del golpe.

Pero, lo que quizás no esperaba Uribe es ser tan atacado por los mismos fans y algunos haters quienes revivieron el comportamiento que éste tuvo tras el aplazamiento del concierto en Tolima en el que el alcalde Jorge Iván Vásquez no ocultó su malestar y reveló que el artista no se presentó, porque no quiso caminar en medio del lodo que se creó tras la intensa lluvia, ya que se le podían ensuciar sus botas. Incluso añadió que la única manera de que saliera al escenario era que debía ser cargado.