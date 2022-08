Las vacaciones de Andrea Valdiri y Felipe Saruma siguen causando reacciones entre los fieles seguidores de esta irreverente pareja que ha demostrado que no tienen límites al momento de disfrutar “por todo lo alto” su tiempo libre en familia.

Es por eso, que desde que ambos anunciaron que estarían celebrando el cumpleaños de la madre de la también bailarina en Punta Cana, más de uno estuvo atento a sus pasos, pues a través de sus cuentas de Instagram han resumido o mostrado parte de los momentos más especiales de este lujoso y extenso viaje. De ahí que no podía faltar la controversia, sobre todo durante una de las cenas más extremas que vivió esta particular familia quienes elevaron con una grúa a 55 metros de altura para que así disfrutaran de una “cena diferente”.

Ni tragar pudo: Felipe Saruma tuvo la cena más ‘angustiante’ de su vida Captura de pantalla historia de Instagram @felipesaruma

Y aunque la influencer se mostró muy divertida y registrando cada minuto de esta experiencia, el que no la pasó tan bien fue su esposo quien siempre mostró que estaba angustiado, nervioso y no pudo “comer con tranquilidad” cada plato o bebida que fue servida por los mesoneros desde las alturas.

Felipe Saruma la pasó mal en la cena a las alturas

Y aunque Felipe Saruma también se dedicó a registrar cada paso que debía cumplirse para formar parte de esta cena tan especial en familia, no dudó en también demostrar su miedo al estar en el aire. Sin embargo, trató de mostrar valentía al inclinar un poco su asiento, pero esto le generó mucha más ansiedad y ganas de poder pisar tierra lo más pronto posible.

“Me da un poco de vértigo el saber que si uno mira para abajo y ya que el celular se me caiga adiós historias de Instagram”, expresó el también influencer quien al igual que Carmen Valdiri expresaron su pánico a las alturas tras vivir esta extrema experiencia en familia, pero quien no se inmutó con nada fue su padre quien no expresó ningún tipo de comentario, gesto o impresión sobre ello. Incluso, hay quienes aseguran que se mostraba aburrido o molesto.

Pero, lo que sí es cierto es que esta familia tan irreverente sigue disfrutando de Punta Cana y todas las bondades y demás sitios en los que siempre destacan por su espontaneidad.