“Fue a lavarle la cara a Duque”: critican a Juan Diego Alvira por ida a Providencia

Una vez más el periodista Juan Diego Alvira es señalado duramente tras la cobertura de un hecho, pero en esta oportunidad no solo fue criticado por hacer acto de presencia sino porque trató de defender o enmendar una realidad que desde años tiene afectados a los habitantes de Providencia y que se agravó desde el paso del huracán Iota en 2020, pues éste provocó una de las peores tragedias ambientales de la historia en Colombia.

Desde entonces, los habitantes de esa localidad no han podido recuperarse plenamente, pero en el reciente recorrido que el presentador de Caracol trató de hacer una evaluación de los daños, pero basados en números que no son reales para así justificar las acciones realizadas por el gobierno de Iván Duque, pero las imágenes hablaron por sí solas, pues los testimonios de los entrevistados reflejaron que las pérdidas materiales fueron millonarias e irreparables. Además quedó en evidencia, en uno de los entrevistados que se entregaron casas a personas que no forman parte de la zona afectada.

Esta es una de las casas de la polémica en la isla de Providencia.



Juan Diego Alvira y nuestra corresponsal Vilma Jay están en la zona, al lado de la gente y poniéndole la lupa al tema https://t.co/6sseLHaLZA pic.twitter.com/pn8WTlrKpj — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 25, 2022

Esta investigación la realizó el comunicador para contrastar o responder a la denuncia que hiciera el actual presidente Gustavo Petro quien aseguró que las nuevas casas que se construyeron costaron más de 600 millones de pesos y no están completamente aptas para aguantar otro desastre natural de esa magnitud.

Juan Diego Alvira hizo una investigación en la que salió mal parado

Ante cada entrevista Juan Diego Alvira solo encontraba realidades que no podía editar, ni muchos menos ocultar ante las cámaras, pues cada habitante e incluso un obrero especialista en construcción reveló que los materiales que fueron usados para cada casa no estaban acordes a la cantidad que se “invirtió” en ellas. Incluso, el periodista se atrevió a tocar o poner a prueba algunas estructuras para confirmar que éstas eran de calidad, pero se encontró de que varias de las paredes eran huecas o pocos sólidas y unas estaban visiblemente agrietadas.

Las casas de 600 millones pic.twitter.com/hU9E6hDCV0 — Vilma Jay (@VilmaJay14) August 23, 2022

Pero, lo más impactante de todo es que durante su recorrido se encontró con obras que aún no han sido terminadas y quedaron a la espera de una continuación que no llegó durante el mandato de Duque. Otro ejemplo de ello fue cuando Alvira entrevistó a uno de los afectados quien mostró cómo le tocó improvisar un techo que no fue terminado y optó por colocar una carpa en una de las casas para así poder habitarla. Con esto, el reporte del periodista se vio opacado por la dura realidad de los habitantes de Providencia que aún sufren tras el efecto del fenómeno natural que arrasó con muchos hogares y no encontraron soluciones rápidas y seguras a sus necesidades.