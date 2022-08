“Cuidado no se le vayan a ensuciar los tenis en Aruba”: siguen las críticas a Jessi Uribe

La agenda de conciertos de Jessi Uribe está cada vez más apretada. Una muestra de ello es que no ha tenido días de descanso, ni siquiera para poder compartir momentos inolvidables con su esposa Paola Jara con quien recientemente se reencontró luego de varios días de aislamiento tras ocupaciones individuales que les ha tocado sacar adelante.

Sin embargo, recientemente viajó a Aruba, lugar en el que estará llevando su música al lado de su compañera de vida y con quien sigue su Tour La Conquista. Ahí han demostrado que la están pasando muy bien, pues en medio de compromisos con los medios, no han dudado en broncearse a orillas de la playa y derrochar amor en cada una de sus publicaciones. Pero, pese a que todo les ha resultado maravilloso en los últimos días, el intérprete de ‘Dulce Pecado’ ha sido nuevamente criticado por algunos fans y haters quienes al verlo tan pleno y feliz de llevar su música a la llamada “Isla Feliz”, le han recordado el episodio de su show en Tolima.

Por eso, a través de cada publicación que ha hecho el cantante no han dudado en hacer comentarios como: “Cuidado no se le vayan a ensuciar los tenis en Aruba”, “Ahí sí lo vemos muy feliz y parece no importarle si llueve”, “Ojo se le llenan de arena los tenis y después no puede cantar”. Con ello reviven el impasse que sostuvo Uribe con el alcalde Jorge Iván Velásquez, quien señaló que éste había aplazado el show porque no quería llenarse de barro las botas y desató la polémica que aún parece perseguirle.

Jessi Uribe sigue siendo criticado

En el video recientemente revelado por Jessi Uribe se puede apreciar cómo se muestra muy receptivo y feliz de estar realizando esta gira por varios países al lado de su esposa Paola Jara. Juntos han derrochado sexappeal, así como los más atrevidos halagos de quienes los admiran como pareja y por individual. Pero, este artista no se ha podido desligar por completo de ese desafortunado pasado en el que quedó en evidencia que fue por él que no se dio el show en Tolima en el que tras una intensa lluvia todo quedó enlodado e inundado.

Y aunque Uribe reveló las razones por las que no prefirió ni él ni su equipo ofrecer su show, éste fue duramente criticado y hasta calificado de “prepotente” o hasta “engreído” por no cumplir con el contrato de esta presentación de la que aún no se ha dado la nueva fecha. Por lo pronto, él sigue recorriendo el mundo con su tour en el que está respaldado por el amor de su vida.