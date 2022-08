No atinó: Carolina Soto, criticada por pinta ‘locochona’ en ‘Día a Día’

Una de las presentadoras que siempre se lleva más halagos por sus outfits es sin duda, Carolina Soto, sin embargo, para algunos seguidores el atuendo que lució hace unos días no fue uno de los más atinados, pues lo consideraron inapropiado sobre todo, porque no va con parte de su personalidad siempre elegante y glamorosa.

El atuendo considerado como bastante locochón constaba de un suéter oversize en tono rosado con imágenes de caritas felices en proporciones grandes que además combinó con un pantalón de talle alto y bota ancha color fucsia que además de no definir bien su figura la hacían ver un tanto incómoda hasta para posar para la foto diaria que suele postearse en la cuenta de Instagram del programa.

De inmediato, se dispararon los comentarios en los que la mayoría se dedicó a criticar y a expresar que este look no iba acorde con ella que siempre luce actual, minimalista y muy chic. “No me gusta cómo salió vestida”, “No carito esa pinta para el viernes locochon no va”. Y aunque la mayoría consideró que no atinó en esta oportunidad, también hubo quienes aún así la halagaron por considerar que es una de las presentadoras más bellas y que tiene buen gusto al vestir. “Hermosa”, “Siempre divina”, dijeron algunos usuarios en las redes.

Pero esa no es la primera vez que Carolina Soto comete un error fashionista, pues a criterio de sus fieles fans, quienes se han vuelto muy críticos de sus atuendos, los pantalones de talle alto si bien le definen su cintura, no le sientan bien para su delgado cuerpo. Incluso hay quienes han señalado que el fucsia no es el color que mejor le queda a esta presentadora que se ha ganado el corazón de la audiencia de Día a Día, pues además de carismática les resulta muy chic.

Sin embargo, para el resto de los días, ella sí ha pasado la prueba de su exigente público que siempre está dispuesto a evaluarla y sobre todo a comentar qué es lo que les gusta ver en ella, pues se ha convertido en toda una referencia de moda en este espacio en el que hace gala de su talento, carisma y belleza.

Además, no hay quien no visite su cuenta personal de Instagram para copiar algunos de sus looks más frescos, elegantes y que marcan tendencia.