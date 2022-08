“Se parece  Morticia”: critican injustamente a Carolina Cruz al posar con arriesgado look

Una vez más Carolina Cruz causa revuelo en las redes sociales, pero esta vez por un inesperado y sorprendente cambio de look que mostró en una de sus recientes sesiones fotográficas en las que cambió su cabello castaño por una larga melena negra que desató cientos de comentarios.

En el video que se hizo viral se puede apreciar a la presentadora posando de forma muy sexy un atuendo muy “rockstar” en negro que completó con unas plataformas bastante pronunciadas que apenas la dejaban moverse, así como un cabello que pudiera tratarse de una peluca con la que causó un fuerte impacto visual, pues contrastaba con su tez blanca.

De inmediato, los comentarios se hicieron presentes y no podían faltar los haters quienes injustamente la descalificaron argumentando que se parecía a Morticia Addams, personaje de Los Locos Addams, pues tenía una especial similitud en el atuendo, así como en el físico delgado y pálido de este integrante de esta particular familia. “Morticia eres tú???????”, “No, no le luce, se parece a Morticia”, “Ese look no le favorece, se ve mejor rubia”, fueron algunos de los comentarios más contundentes.

Carolina Cruz posa con nueva cabellera y recibe críticas

Pero pese a que Carolina Cruz lució otros looks más sensuales con encajes y accesorios que le atenuaban aún más su estilo tan femenino, el público fue implacable y siguió argumentando que ese atuendo y esa cabellera además de verse muy artificiales, no eran los que encajaban con su personalidad que suele ser más glamorosa, así como elegante y tierna.

“Ella es divina, pero ese cabello se le nota muy artificial, empezando desde el partido... ese largo se le ve muy postizo”, “Chévere como disfraz de Morticia”, “Yo solo sé que luce como un hombre con peluca”, así siguieron los comentarios injustos de algunos detractores de esta presentadora que siempre da de qué hablar por sus acciones.

Sin embargo, hubo quienes sí aplaudieron esa transformación e incluso ven con buenos ojos de que Cruz se esté reinventando y que busque otras facetas u oportunidades para brillar y no dejarse opacar por el desamor. Todo ello, porque hay quienes consideran que ella aún no ha superado a su expareja Lincoln Palomeque.