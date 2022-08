“Lo hace para que vean su OnlyFans”: Amaranta Hank es criticada por cuestionar a la primera dama

Alejandra Omaña, quien es mejor conocida en redes sociales como Amaranta Hank, se ha desempeñado como actriz en la industria pornográfica, y recientemente opinó y cuestionó la posición que ha venido tomando el papel de la Primera Dama de Colombia, Verónica Alcocer.

Y es que desde hace ya varias semanas, las redes sociales han sido testigos de cómo la esposa del presidente de Colombia, Verónica Alcocer García, ha levantado muchos comentarios y polémicas con respecto a varios videos e imágenes qué ha venido postando.

En algunas de ellas se le puede ver secando las lágrimas de una joven afrocolombiana, escribiendo en el pie de foto “Muchas lágrimas por secar y muchas almas por curar”, y fue duramente criticada por esto. Tras varios días, la Primera Dama parece no haber entendido al molestia que su publicación causó, y publicó un video junto a un grupo de mujeres indígenas. Esto terminó por costarle criticas e improperios, siendo catalogada como ‘una salvadora blanca’ a manera de burla. Este término se emplea cuando una persona blanca y privilegiada es vista o actúa de manera lastimera con una persona racializada o de algún grupo marginalizado.

En el último video publicado por la Primera Dama de Colombia, ella escribió: “Me gustaría que tod@s nos pusiésemos como misión sembrar semillas de amor para ir curando corazones Una acción de solidaridad y reconciliación entre colombian@s ¡SÍ PODEMOS VIVIR EN PAZ!”.

Este es el video altamente criticado de la Primera Dama Verónica Alcocer:

Amaranta Hank se pronunció en redes sobre esta actitud de Verónica

Tras ver la clase de publicaciones que ha puesto Verónica en redes, una de las personas que mostró su descontento con lo que vio fue Amaranta Hank, reconocida ex actriz de pornografía y periodista, con comentarios a traves de su cuenta de Twitter donde ha criticado estas posturas de manera contundente: “Creyeron un logro retirarle 15 millones de pesos semanales de alimentación a los congresistas, pero celebran que Verónica Alcocer se gaste mucho más en viajes a salvar el mundo con su presencia”, expresó.

Tambien agregó: “¿En serio creen que estoy criticando a la primera dama por que baila? Me parece maravilloso que lo haga. Lo hace muy bien. Lo que critico es que asuma que las periodistas logran méritos por mamadas, o que intente comunicar que llegó al gobierno para “salvar” a afros e indígenas.”

Pero su mensaje no fue bien recibido en redes, y los seguidores de pecho de Gustavo Petro no han tardado en salir en su contra con comentarios bastante crueles, y sacándole en cara su profesión como trabajadora sexual, como si el serlo fuera un delito.

“Ay ya mi vieja está muy fastidiosa, nunca en cuatro años hablaste monda cuando la mujer de duque se llevo el avion presidencial a Panaca o Duque a la familia come mierda mejor”, “La peor enemiga de una mujer es otra mujer.”, “Cuando tus suscripciones en OnlyFans van a la baja.” o también “eso pasa cuando te vendes como prostituta en cámara, se te sube la estupidez a la cabeza”, entre muchos otros.

Ciertamente, el criticarla por su profesión es bastante ruin y canalla

Si bien es totalmente valido el no compartir la opinión de Amaranta, es completamente inadmisible que se use su profesión y su trabajo en la industria para adultos como un ataque, porque el trabajo sexual es igual de digno y honroso al igual que cualquier otro empleo, y el atacar o hacer comentarios despectivos en contra de este oficio no solo es algo que ya está mandado a recoger sino que también denota la ignorancia de quien pretende ‘humillar’ de esta manera, y eso es algo que la propia creadora de contenido pornográfico dejó muy en claro en el siguiente mensaje: