Críticas machistas a Sara Uribe por “querer quedarse solterona”

Una vez más Sara Uribe da de qué hablar, pues recientemente dejó claro que en materia de amores a ella no le va tan bien como muchos creen. Esto lo dejó claro luego de que respondiera a la dinámica de la “Caja de preguntas” en las que fue interrogada sobre cómo está su corazón.

Y para sorpresa de muchos, la reconocida modelo e influencer respondió que se encuentra soltera, pues a su criterio no es una gran experta en el arte de la seducción, pues suele darle mucha pereza iniciar o mantener ese tipo de conversaciones iniciales que se dan una vez que empiezan a conocerse uno al otro. “Sí me da mucha pereza… o sea me gusta conocer a alguien porque uno siente como que maripositas cuando alguien le gusta y como que es chévere, pero para mí es como muy difícil, si yo no tengo química como a la primera impresión, como que ahh bueno pongo como una barrera ¿Sí me entiende? Bueno y como que ay no, yo no sé, soy súper cansona como con los olores, como que tiene que tener un olor para mí como que rico jajaja”, dijo en sus redes.

Luego de esto surgieron una gran cantidad de comentarios calificados como machistas en los que la atacaban y hasta indicaban que si seguía con esa actitud se quedaría soltera para siempre. “A ese paso seguirás solterona toda la vida”, “Con esa actitud los espantas más bien”, “No que pereza contigo”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras su declaración.

Sara Uribe enciende las redes sociales al revelar cómo le va en el amor

La reconocida modelo, presentadora e influencer Sara Uribe también confesó que luego de que inicia el coqueteo con un hombre se le hace muy pesado mantener esas conversaciones en las que se escriben por Whatsapp y quieren saber uno del otro. Incluso, expresó que a esta alturas de su vida le parecería un tanto incómodo tener que presentarle a su hijo un hombre que nada sabe de él y con el que le tocaría convivir y adaptarse a todo. A su criterio, una mujer puede tener una pareja cuando se sienta realmente preparada.

“Ay noooo, me da mucha pereza, también me da mucha pereza hablar por WhatsApp… ay no, no sé. Pues como que yo no me imagino como que ‘oye y ¿Tú tapas la crema dental?’ jajaja ‘Oye orinaste la taza del baño?, oye ¿Tú cómo empacas la maleta? Ay no sé como cosas tan personales…No sé, todavía como que no me atrevo, como que ‘Hola hijo, yo no voy a dormir esta noche contigo porque voy a dormir con Fulano’ ay no sé, es que yo ya como que me estoy encucheciendo”. añadió Uribe desatando así más comentarios en su contra y por su manera de expresar sus sentimientos.