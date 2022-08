¿A punto de quedar ciego? Yeison Jiménez le responde a sus fans qué sucede

Una vez más la dinámica de la “Caja de preguntas” que suelen hacer artistas como Yeison Jiménez a través de su cuenta de Instagram genera controversia, pero en esta oportunidad fue un tanto seria debido al tema que le tocó explicar al cantante de música popular colombiana, pues tiene que ver con su salud.

Entre la gran cantidad de preguntas que respondió el intérprete de ‘Aventurero’ surgió la de un usuario que preguntó: “¿Por qué no te han operado si a tu edad te pueden hacer el trasplante y así solucionar tu queratocono?” Ante ello el cantante no dudó en responder que: “No resulta tan sencillo, pues primero debe tener 35 años y si ocurre algún tipo de rechazo es muy probable que pierda la visión”. Con esto los seguidores se alarmaron pues no podía creer que su situación era tan compleja.

Y aunque en reiteradas oportunidades Yeison ha revelado que esta enfermedad la adquirió siendo muy joven, no duda que en un futuro se someta a dicha operación, pues de lo contrario le tocará depender siempre de unas gafas con las que pueda ver claramente. “A través de mis años de trabajo en Corabastos se me deformó la córnea derecha y eso no tiene cura. Puede mejorar con trasplante o con otra cirugía que es muy riesgosa”, dijo en una oportunidad al Diario La República.

Yeison Jiménez padece de querotocono

Para quienes han seguido de cerca la carrera artística y hasta personal de Yeison Jiménez conocen de primera mano que el artista nunca se ha derrumbado por esta limitante visual que posee. Incluso, hay quienes han indagado sobre ella y han podido descubrir que es una enfermedad que obstruye por completo la capacidad visual debido a una malformación de la cornea que adquiere una posición en forma de cono y que daña gradualmente su vista.

Es por eso que pese a ser tan joven, él no se deprende ni un momento de sus lentes, pues con ellos es que logra ver a detalle no solo a su público, sino percibir todo su entorno. Sin embargo, pese a que la única solución viene planteada a través de la cirugía, a través de esta dinámica que sostuvo con sus fans, parece que ya no estaría tan dispuesto a arriesgarse porque de lo contrario, perdería la vista y quedaría completamente ciego.

Solo queda esperar si en 4 años que es cuando alcanzaría la edad promedio ideal para realizar esta intervención, estaría dispuesto a operarse y olvidarse por completo de este mal.