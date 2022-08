“Rolos cochinos”: anuncian helado de changua y el asco se apoderó de las redes

La changua es un caldo de la gastronomía de Colombia, más precisamente del altiplano cundiboyacense, a pesar de que su origen es más bien mestizo. Además, se sabe que muchos de los ingredientes utilizados en para esta preparación fueron traídos desde España, durante el reinado de Isabel de Castilla y del Rey Fernando de Aragón.

Su preparación está hecha principalmente a base de partes igual de agua y leche, huevos, cebolla, sal y cilantro. Dependiendo de la provincia, unos optan por acompañarlo con pan duro, o con delicias como el calado de Samacá, la almojábana de Paipa, la arepa de Ventaquemada, y otros le adicionan mantequilla, papas y perejil; estas recetas varían según lo transmitido de una generación a otra, teniendo como base la tradición y cultura del pueblo Muisca que a hoy sigue muy vigente en cuanto a gastronomía se trata, y que se mantienen casi intacta en el departamento de Boyacá.

Si bien este es un plato típico y querido por muchos en el país, a veces existen los limites, algo que la heladería ‘Lykke Heladería’ parece no conocer, ya que se han querido aventurar y lanzar un sabor bastante peculiar en su catalogo de sabores: el helado sabor changua.

Por medio de Instagram, la heladería bogotana realizó el anuncio del nuevo sabor ‘Changua’, con esta fotografía:

“Los rolos merecen pedir perdón por esta aberración”

El anuncio de esta particular combinación no ha levantado un solo comentario positivo, y por el contrario recriminan sobre a quien ‘se le pudo ocurrir esa idea tan espantosa’, y catalogan esto como una ‘completa aberración’.

“Así empiezan las pandemias”, “Es de dulce o algo así? Es que el nombre me hace pensar en un helado con sabor a cebolla, leche, cilantro y pedacitos de huevo con miga de calado. No sé se escucha extraño eso del helado de changua”, “Soy Bogotano y no creo que vaya a probar nunca ese helado. Y dizque “a petición de ustedes y debido a la gran insistencia”. Parce hay que entender cuando se están burlando de uno y tener 5 de dignidad.”, o también “a petición de ustedes? o sea que habia más de una persona con esa idea macabra en la cabeza?, rolos asquerosos.”, entre muchos otros.