“Estoy muy atenta a que no se marque la celulitis”: Paola Jara sobre su ropa deportiva Foto: Instagram @paolajarapj

Una de las empresarias más exigentes es sin duda, Paola Jara. Y es que desde que la cantante emprendió en el área de ropa deportiva, no hubo quien no se interesara en conocer cada una de sus prendas con las que además de estar cómodas lucen un cuerpo envidiable.

Todo ello, porque es ella misma quien hace el control de calidad y está siempre atenta a que la silueta de cada mujer luzca perfecta, pero sobre todo hace énfasis en que cada pieza, incluso, las que son en tonos piel, no sean rechazadas por quienes consideren que les hace ver alguna imperfección. Es por eso, que la artista está siempre dispuesta a desfilar estos set beige que a su criterio, son los mejores, combinables e incluso los más vendidos de su marca PJ, pues ocultan hasta la celulitis.

“Estoy muy atenta a que no se marque la celulitis”: Paola Jara sobre su ropa deportiva Captura de pantalla historias de Instagram @paolajarapj

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de ‘Como si nada’ reiteró que esta es una de sus colecciones favoritas, sobre todo porque cada una de las zonas de estas prendas están diseñadas para definir la silueta, pero sobre todo para evitar que quien la porte se sienta insegura o incómoda, por el contrario: “Yo soy la que aprueba cada una de las muestras, así que no le teman a los colores claros, pues siempre estoy atenta a que no se marque la celulitis”, dijo Jara.

Paola Jara está siempre atenta a sus creaciones

Pero, esta no es la primera vez que la cantante y empresaria Paola Jara hace este tipo de confesiones, pues hace tan solo unas semanas que ella presentaba esta colección que creó en tonos claros y piel con la intención de que las mujeres se sientan cada vez más seguras de usarlos, pues no solo les hace ver una mejor silueta, sino que las “empodera” al no marcar ningún tipo de imperfección. Incluso indicó que las pretinas de sus leggings son altas con tal de generar el efecto tensor en la zona del abdomen.

“No se ve celulitis”: Paola Jara mostrando cómo luce su ropa deportiva Captura de la historia de Instagram @paolajarapj

También aseguró que cada diseño está realizado con materiales de calidad que ella supervisa a pesar de sus múltiples ocupaciones y por eso es que hace tanto énfasis a sus seguidoras en que no le teman a nada y que usen con seguridad cada una de sus prendas que ocultan lo que las pueda causar impedimentos para sus usos.

En el video se muestra a Jara luciendo un set en tonos beige con un buzo crema que mostró para que tengan una idea de cómo se puede combinar cada pieza, pero también se evidencia cómo su muy tonificada figura está cada vez más en forma.