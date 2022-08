Al parecer el actor Sebastián Caicedo es de los hombres que supera muy rápido las rupturas de parejas, pues ahora más que nunca está dando de qué hablar tras dejarse ver muy cariñosamente con una también famosa chica que podría ser su nueva pareja, sobre todo porque fueron vistos juntos y muy acaramelados cómo si algo pasara entre ellos.

Además, los rumores se incrementan cada vez más, ya que ésta no es la primera vez que ambos coinciden en una salida “muy íntima”. Y es que a través de las redes sociales se filtraron una gran cantidad de fotografías en las que se muestra al actor muy cariños junto con la modelo Julieth Román. De inmediato, los comentarios sobre un posible romance se incrementaron de tal forma que no hay quien piense todo lo contrario.

Sebastián Caicedo ya perdió el miedo y se deja ver con su nuevo amor: Fans los critican Captura de pantalla Instagram @rechismes

En uno de los conciertos que se han estado realizando en Medellín, a propósito de celebrarse la famosa Feria de las Flores, se pudo apreciar a estas dos figuras quienes se abrazaban e incluso hablaban muy de cerca. Pero, lo que realmente hizo estallar las redes sociales, fue cuando ambos posaron para una foto y escribieron “El amor es una magia”.

Sebastián Caicedo va con todo

Con esto, quedó más que claro, que el actor Sebastián Caicedo se siente listo para volverse enamorar, sobre todo de una chica que al parecer siempre lo ha entendido, pues este no fue su primer encuentro, ya que en otra oportunidad, se pudo apreciar cómo la pasaban bien en un restaurante en el que estaban sentados uno muy cerca del otro y haciéndose selfies muy cariñosamente como si se tratara de una pareja que está iniciando una relación.

Sebastián Caicedo ya perdió el miedo y se deja ver con su nuevo amor: Fans los critican Captura de pantalla Instagram @rechismes

“Nueva, no creo que estuviera escondida es muy diferente”, “Las cosas en afán no duran mucho”, “Ese era el tiempo justo para él, jajajajaj”, “Definitivamente cambian oro por cobre”, esos fueron algunos de los duros comentarios que hicieron sobre esta pareja que aún no ha confirmado ni negado nada de lo sucedido luego de esta “presentación en público” en la que dejan mucho para especular. Pero, lo que sí es cierto, es que de ser verdad, algunos fans que apoyan a Carmen Villalobos reiteraron que ella está en todo su derecho de reiniciar su vida, sin importar el qué dirán.