“En algún momento pasará”: Carolina Cruz cuando sus hijos compartan con la futura novia de su ex Foto: Instagram @carolinacruzfan

Cada vez que Carolina Cruz crea dinámicas de preguntas y respuestas resulta inevitable que no se vuelva tendencia, bien sea por sus ocurrencias, equivocaciones o por todo lo que tiene que ver con su expareja Lincoln Palomeque.

Y precisamente, éste no podía ser ignorado por sus seguidores quienes le preguntaron en esta ocasión sobre qué haría ella en caso de que su ex tuviera una nueva relación y si estaría dispuesta no solo a aceptarla, sino que sus hijos compartan con ella cuando le toque estar con su padre. Y a pesar de que ella respondió con mucha madurez, queda esperar si realmente esto será tan cierto como ella lo indicó en esta dinámica en la que además generó múltiples reacciones ante varias respuestas que dio sobre su vida personal.

“Pues en algún momento va a tener que pasar, ya sea pronto o después. Por este lado o por el lado de allá. Lo importante es tener la madurez para manejarlo y listo, pero, en algún momento va a tener que pasar”, dijo la presentadora de ‘Día a Día’ a sus fans y a quienes estaban a la expectativa sobre cuál sería realmente su opinión sobre ello, sobre todo porque ya se está corriendo el rumor de que Lincoln podría ya estar saliendo con alguien.

Carolina Cruz se mostró muy madura

“Ella es así, habla de lo ideal, lo perfecto, lo correcto... Pero del dicho al hecho pues quién sabe”, “La verdad Lincoln.. Se merece una mujer buena y real”, “Esa fue una autopregunta”, “Y ya tiene novia ese man”, fuero algunas de las reacciones con las que siguió esta polémica dinámica en la que también la animadora recibió el apoyo de sus fans quienes han seguido sus pasos y asumen que es una mujer cada vez más “madura”, pero sobre todo que está dispuesta a dejar atrás su pasado.

Todo esto también viene dado a que Palomeque se encuentra actualmente de vacaciones con sus hijos y no encontró un mejor lugar que pasarlo junto con toda la familia de Carolina Soto con quien además de llevarse muy bien es una persona muy cercana a la presentadora. Esto no solo levantó sospechas, sino que también generó dudas entre quienes han estado pendientes sobre lo que están haciendo ambas figuras del espectáculo en sus vidas personales.