Lo pilló infraganti: padre afirma no tener para invitar a su hija y lo encuentra con otra mujer

Una cibernauta bastante indignada, dio a conocer un hecho peculiar a través de sus redes sociales. Más específicamente en su cuenta personal de Twitter, mostró algo que no suele suceder con frecuencia, pero que nadie esté exento de vivir algo similar.

Por medio de una fotografía, la joven llamada Valentina Cardozo dio a conocer que su papá se encontraba en el mismo restaurante que ella, en la ciudad de Ibagué, justo en el día de su cumpleaños y después de que el señor le dijera ‘que no tenía dinero para invitarla a salir’ en su fecha especial.

Así mismo, el padre se encontraba con otra mujer, lo que despertó aún más la molestia de Valentina ante la nula importancia de su propio padre a su cumpleaños, y tener el descaro de hacer eso a punta de mentiras contra su hija.

“Mi papá el que no veo hace 6 años porque dice que no tiene plata para invitarme a hacer algo, el mismo que me encuentro coincidencialmente el día de mi cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de Ibagué”, afirmó Valentina en su trino.

Este es el viral mensaje que la cibernauta publicó en su cuenta de Twitter, delatando las mentiras de su padre:

Mi papá el que no veo hace 6 años porque dice que no tiene plata para invitarme a hacer algo, el mismo que me encuentro coincidencialmente el día de mi cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de ibague 🤡🙄 pic.twitter.com/HJ12AQlts6 — Valentina Cardozo (@ValentinaC1_) August 13, 2022

En redes le dicen ‘que no vuelva hablare a esa escoria’

La indignación ante la falta de respeto del padre hacia su hija, y más en una importante fecha como el cumpleaños ha sido compartida por muchos en la red del pájaro azul. Aunque no falta quienes también defienden al señor con argumentos poco relevantes, la mayoría le recuerda que ella no tiene ninguna obligación a este punto con el señor, y le dicen que sería mejor si cortara toda comunicación con él, ya que es evidente que no le importa el saber cómo se encuentra su hija:

“Si una persona es tóxica por más padre, familiar o amigo que sea, se corta de raíz. Si la persona no sabe hacerse querer y encima maltrata uno no tiene la obligación de quererlos y mucho menos de tenerlos en nuestra vida.”, “Mejor así, para qué una persona que no le interesas en tú vida, ánimo.”, “Dios quiera y el señor tenga pensión asegurada y no le toque irle a mendigar a los hijos que no amó.”, son algunos de los comentarios en apoyo a Valentina.

oigan si son papás algún día, no sean tan carevergas https://t.co/eKNEHthCm9 — periyo (@luisnunezz) August 14, 2022