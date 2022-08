“Tengan sus hijos”: la asquerosa’ respuesta de Lina Tejeiro ante su embarazo

Si algo ha demostrado que posee Lina Tejeiro es buen humor y tolerancia, pues ante los fuertes rumores de que estaba posiblemente embarazada, ya que fue vista con un “abultado vientre”, la actriz salió al paso con humor y poco de sarcasmo en contra de quienes prácticamente la han acosado para que revelara si era verdad o mentira esta noticia que emocionó a varios de sus seguidores.

Sin embargo, la forma en que la hizo causó más reacciones, pues resultó ser muy sincera, ya que a su criterio, todo se debe a que ha estado un poco estreñida, no ha podido ir con regularidad al baño y por eso es que la han notado tan hinchada. En el video, en el que todos se han solidarizado a través de risas la también influencer dejo ver su sinceridad que combinada con carcajadas se hizo muy viral, pues se nota que hay una especial complicidad con su mánager quien alegó: “Como a nosotras nos gusta enrumbarnos, será hacer un baby shower”, pero lo que más sorpresa causó fue lo que dijo Lina.

“Esta panza es de una hamburguesa que me acabo de comer, literal. Todavía no he podido ir al baño, estoy que me c...” dijo entre risas y con gestos que denotan que estaba apurada y hasta preocupada porque se ha mostrado un poco estreñida a pesar de toda la comida chatarra que recientemente había cenado.

Lina Tejeiro mostró su lado maternal

Ante ello, los fans de Lina Tejeiro no pararon de reír y de solidarizarse con este comentario tan divertido con el que desmiente de una forma muy particular su posible embarazo ese que tanto han comentado en redes sociales. Sin embargo, los rumores también se incrementaron una vez que la actriz visitó a su sobrina con quien no solo dejó ver lo “derretida” que estaba al tenerla en sus brazos, sino que también irradió ese deseo de ser madre. Ante esta imagen, muchos se aprovecharon para ser eco de fake news. Incluso, salió en su defensa y expresó: “Tengan sus bebés”.

Pero, las reacciones fueron cada vez más directas como la confesión que hiciera esta polémica artista que no teme al qué dirán. “Tal cual así soy yo ando embarazada de una bandeja paisa”, “Colon inflamado”, “Lina está es llena de gases”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.