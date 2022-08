Mabel Moreno muestra sensual audición que aburrió a sus seguidores: “Más se mueve una arepa”

La actriz Mabel Moreno no la tiene fácil, pues tras una inesperada ausencia en la televisión colombiana ella ha demostrado que su carrera no es nada fácil sobre todo si se quiere lucir lo más sensual posible. Esto lo hizo, sin saber que los usuarios de las redes sociales son cada vez más implacables en sus comentarios y por eso, no es de dudar que recibiera cientos de críticas sobre su audición.

La barranquillera generó cientos de reacciones tras conocerse cómo fue el entrenamiento de una audición en el que incluye un baile “sensual” al estilo pole dance vestida de rojo y demostrando que luce siempre espectacular, pero para muchos esta faceta o estilo no le sienta muy bien ya que aseguran que esta muy “tiesa”, que luce “aburrida” e incluso uno más arriesgado sugirió que: “Más se mueve una arepa” que ella.

Con esto queda claro que el público es juez y testigo muy rudo de cada uno de los proyectos que asumen sus figuras favoritas. Pero, en este caso, a pesar de que ella aún luce muy guapa, sus bailes sugerentes no animaron a nadie, tanto que hay quienes aseguran que lo harían mejor que ella, pues a pesar de que posee las cualidades o atributos para seducir, aún le falta mucho para convencer, sobre todo a la audiencia.

Mabel Moreno es criticada por no lucir sensual en su audición

Con este posible regreso a las pantallas Mabel Moreno deja claro que se está tomando el tiempo suficiente y que tanto necesitaba, pues según ella misma había comentado, su inesperada pausa la hizo una vez que se sintió agotada y se dio cuenta que no tenía tiempo disponible para más nada que estar en un set de grabación.

“Llevaba ocho años sin parar haciendo novelas una tras otra, gracias a Dios, estoy súper agradecida por eso; pero creo firmemente que no puede haber un buen actor, una buena actriz si no se vive, si se deja todo el tiempo en pausa lo que uno es, entonces estoy viviendo”, dijo la actriz en esa oportunidad en la que hizo un cese, pues quería respirar otros aires, pero al parecer, está recargando energías y estaría dispuesta a interpretar otros roles más sensuales tal y cómo lo mostró en este ensayo en el que no comentó para qué proyecto se trataba, pero que de igual forma fue duramente criticada.

“¿Las calentó? O ¿las durmió ?”, “Con este video se comprueba que no por ser bonita se es sensual”, “No le veo gracia”, “Se mueven más las gallinas de mi abuela al monta el palo para dormir”, “Me imagino que no se quedó con él papel”, dijeron los usuarios en las redes.