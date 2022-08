“Un desastre”: Marcela Benjumea se ‘agarra’ con Movistar por pésimo servicio que enfurece a colombianos

Como ha muchos colombianos, la señal de Internet de Movistar ha sido una pesadilla, pero para la actriz Marcela Benjumea ha sido todo un suplicio, pues ya lleva más de 3 meses luchando por tener un servicio de internet eficiente y con el que pueda realizar sus actividades cotidianas.

Ella no ha tenido reparo en recurrir a las redes sociales para manifestar su constante molestia hacía esta compañía que al parecer hace caso omiso a las múltiples quejas de esta estrella de la televisión que ahora fue respaldada por sus seguidores en este caso. Pero, lo que más le molesta es que no ha dejado de pagar el servicio que casi nunca tiene e incluso alega que el modem que le colocaron en casa siempre ha estado defectuoso.

“Tengo una pelea con Movistar desde hace 3 meses porque no tengo servicio de internet, porque el módem que ellos llevaron falló. Uno escribe por WhatsApp y le ponen… Todas respuestas automáticas. Qué cosa tan espantosa. 3 meses, voy para el 4to mes y tengo que pagar porque si no pago, no me reciben la queja”, expresó la actriz en sus redes sociales.

Marcela Benjumea se ‘agarra’ con Movistar

A esto se le sumaron cientos de usuarios del servicio, así como sus fans quienes la apoyaron en su intención de masificar el problemas y así esperar una pronta solución. Sin embargo, hasta ahora no ha recibido ningún tipo de respuestas alentadoras sobre su caso. “Eso es parte del infierno cotidiano, yo ando en las mismas, pero con otra empresa… Te acompaño en tu dolor”, “En general son todos los operadores, qué tristeza”, son solo algunas de las reacciones de apoyo que ha recibido en redes sociales de parte de sus seguidores.

Y aún sigue sin respuestas, pero lo peor de todo es que Marcela Benjumea no ha podido cambiarse de operadora, pues solo Movistar es la que suele ofrecer el servicio satelital en la zona en la que ella reside. Así que por lo pronto, ella deberá seguir quejándose para ver si obtiene alguna solución a este problema que no solo la aqueja a ella sino a cientos de colombianos que han sufrido por este pésimo servicio.