Trolls de Youtuber petrista Lalis justifican atacar su cuerpo por ella burlarse de Duque

Daniela Beltrán, mejor conocida en redes sociales como Lalis Smile, se ha visto envuelta en una gran polémica en redes sociales, desde el momento en el que la periodista denunció en su cuenta de Twitter que están utilizando su imagen para incitar al acoso a las personas gordas a traves de publicaciones en los medios de comunicación.

Todo inició cuando Lalis arremetió contra el Canal Uno por utilizar una fotografía de ella. Esto, para hablar a través de su articulo acerca de la reforma tributaria que presentó recientemente el gabinete del presidente Gustavo Petro.

“Yo me espero todo de los trolls de Twitter, pero de @Canal1Colombia, me extraña. Están usando mi imagen para seguir con el acoso que he recibido durante 3 años por mi cuerpo. Si debo tomar acciones legales, lo hago”, escribió la creadora de contenido.

Su mensaje ha sido viralizado en Twitter, y las reacciones no se han hecho esperar. Muchas de ellas han sido en su apoyo, ya que de por si es inaceptable que se difundan fotos de las personas en las plataformas digitales para ser acosadas y matoneadas. La situación ha llevado a que se estén despachando contra el medio de comunicación.

“Ya en serio no puedo más, estoy mamada del acoso en redes, en la calle, en todo lado. No más, me canse de caminar por la calle y que la gente me grite cosas horribles, que los medios difundan eso”, respondió Lalis sobre un mensaje de apoyo que le había dejado el senador César Pachón.

Su trino fue replicado por el abogado Miguel Ángel del Río, quien le solicitó a Canal Uno retirar la imagen, pues estaba de acuerdo con la visión de la creadora de contenido en que esto era una incitación al matoneo en redes sociales.

“Solicito de inmediato a @Canal1Colombia retirar la imagen de @smilelalis de esta noticia que incita al matoneo en su contra y es una vergüenza periodística que tiene consecuencias legales. Todo mi apoyo para una amiga valiente y combativa”, escribió el jurista.

En redes justifican su ataque por los comentarios que ella hizo contra Duque en el pasado

Gracias a las ‘estupideces’ que hizo Iván Duque durante su gobierno, según comentan en redes, el ex mandatario tuvo cuatro años de ofensas, improperios, burlas y memes por todos lados, y Lalis no fue una persona ajena a este matoneo en contra de Duque.

Quienes han ofendido a la periodista, han sido en su mayoría seguidores del exmandatario, y para justiciar su repugnante comportamiento, afirman que así como ella atacó a Duque durante cuatro años y se burló de su peso, ellos también están en el derecho de humillarla de la misma manera.

“No sólo se burlo de Duque, de Uribe, de Fico, también matoneo a varias personas q no le comen cuento y ahora Lalis chilla?? Mija si no le gusta su aspecto haga algo, por verse mejor, un poco de amor propio serviría, pero salir a hacer show por eso denota falta de oficio...”, “En vivo y en directo es peor, la verdad los filtros hacen milagros, además se viste como una ñera, tuve el desagradable gusto de tenerla al lado de la mesa donde me tomaba un café y esperaba un cliente en el centro de Bogotá, el cuerpo le refleja el alma”, " ¿A ustedes no les parece suficiente 3 años de matoneo a Lalis por su obesidad?” o también “Con la misma vara que mides, serás medida”, entre muchos más.

¿Cuántas veces Lalis llamo cerdo porky al presidente Duque? Se llama Karma — Santiago Uribista (@SANTIAGOLMB) August 10, 2022

¿Ustede victimizandose? La que le hizo matoneo y afectó la imagen de Federico Gutiérrez solo porque @GuanumenSeb se lo ordenó? Gracias @NoticiasUno, yo los odio pero gracias. pic.twitter.com/VyWbKbtMTT — dilia 🇨🇴 (@diliarlozano) August 10, 2022