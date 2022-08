Siguen burlándose de columnista de Semana por insistir con “tontos” comentarios sobre reforma de Petro

El proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha generado todo tipo de comentarios y hasta preocupaciones por ciertos puntos que afectarían el bolsillo de los colombianos.

El texto, en borrador, fue revelado por el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes en su cuenta de Twitter. Esta reforma busca recaudar 50 billones de pesos de forma progresiva, empezando con 25 billones de pesos, y ahora está sujeta al debate en el Congreso, donde ambas cámaras lo podrían modificar. Además, el proyecto no se radicó con mensaje de urgencia.

Dos de los puntos que más han generado controversia es el incremento de impuestos a personas que ganen más de 10 millones de pesos y el cobro a las bebidas azucaradas y demás productos con alto contenido de azúcar añadida, y los alimentos ultraprocesados.

A esta discusión se sumó la columnista de Semana María Andrea Nieto, quien ha utilizado su cuenta de Twitter como canal para expresar sus críticas contra esta nueva reforma tributaria; sin embargo, uno de sus trinos provocó un gran polémica.

La mujer escribió: “El gobierno del cambio no cuenta que las fiestas de cumpleaños de TODOS van a costar más. Impuestos para el helado, el ponqué, las papitas de paquete, la gaseosa o el jugo. A esto lo llaman los progres ahora DIGNIDAD. Pero es la DESTRUCCIÓN DEL BOLSILLO de los colombianos”.

Su trino ha tenido mucha recurrencia, y en las redes sociales no han demorado en tacharla de ‘ridícula payasa’ y de ‘hacer comentarios sin sentido’ para opinar sobre este tema.

“Oposición inteligente”, “que rico ser Petro y que la oposición sea esto”, “y es que acaso cumple todos los días”, “tremendos argumentos, mujer”, “ni que no se pudieran ofrecer más alimentos y más saludables”, “llegué a pensar que era una cuenta fake”, entre otros son los mensajes que le han dejado a Nieto.

Este es el ignorante mensaje que dejó al columnista de Semana:

El gobierno del cambio no cuenta que las fiestas de cumpleaños de TODOS van a costar más. Impuestos para el helado, el ponqué, las papitas de paquete, la gaseosa o el jugo. A esto lo llaman los progres ahora DIGNIDAD. Pero es la DESTRUCCIÓN DEL

BOLSILLO de los colombianos — MARIA ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) August 9, 2022

Quiso defenderse y terminó quedando en ridículo una vez más

Ante la negativa que obtuvo su opinión y el escándalo que ella misma armó en redes, la columnista intentó defender su postura pero eso terminó en más burlas en su contra: “Que no. Que a una mamá le cueste más una fiesta infantil para su hijito no importa para los progres! Que las madres solteras son IRRELEVANTES y que más bien aprendan a comer espárragos orgánicos!! Mandan decir los “progres” desde sus sofás en Rosales y Teusaquillo”, afirmó la mujer.

Muchos le reprochan que no es mas que ‘una simple hipócrita’ que esta usando el argumento de las madres solteras ’para justificar las estupideces que dice’, ya que en realidad se sabe que a personas como ella, lo ultimo que les interesa son las personas de clase media-baja. Así han afirmado en redes:

“Cuándo estaba saqueando el SENA no pensaba tanto en los colombianos más humildes”, “La gente no tiene para comer 3 veces al día y a esta le preocupan las fiestas infantiles. Antes no estamos peor con estos periodistas y si nivel de desconexión.”, “Los pobres están pobres por culpa de gente como usted”; entre muchos otros.