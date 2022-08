¿'Carito’ ahora sí habla en inglés? La presentadora volvió a intentarlo y así le fue

Si algo tiene Carolina Cruz es buen humor, pues a través de su trayectoria y exposición ante la televisión colombiana ha pasado por una gran cantidad de éxitos y desaciertos con los que ha sabido conectar con la audiencia, pero en otros casos no le ha quedado más remedio que lidiar con los comentarios o acusaciones sobres sus actuaciones.

Y aunque recientemente vuelve a estar en la palestra pública por su relación con Lincoln Palomeque, razón de sobra por la que ha sido muy señalada, criticada e incluso interrogada por sus fans quienes no desaprovecharon la oportunidad de formar parte de la reciente dinámica que la también modelo y empresaria hizo a través de su cuenta en Instagram.

Ahí colocó un sticker para que fueran sus seguidores quienes realizaran preguntas de todo tipo, por lo que hubo todo tipo de preguntas en las que curiosamente un usuario le hizo un comentario sobre su sobrina a quien considera su clon y además quiso saber si ya ella realmente habla el inglés en un 100%?

Carolina Cruz y sus constantes fallas con el inglés

Ante ello, Carolina Cruz respondió con cierto humor y sarcasmo: “Claro, very happy person and the music, ese es mi inglés, nivel de inglés, Carolina Cruz”. Con ello no solo dejó ver su astucia hacía lo que este “fan” quería indagar, sino que también hizo recordar cómo hace 10 años esta respuesta le dio la vuelta la mundo, hasta el punto de que se volvió viral y hasta crearon los Hashtags #CaritoCruzStyle y #Caritomehablaeningles.

Esto luego de que Cruz respondiera a una entrevista que le hiciera una niña sobre cuál era su mejor recuerdo del entonces recién fallecido cantante ‘El Joe’ Arroyo, pero debía ser respondida en inglés. Ella sin pensarlo dijo: “He was a really happy person and the music” (Él era una persona muy feliz, y la música). Sus declaraciones salieron en vivo para la emisora juvenil Los 40 Principales Colombia y por ello, se volvió en tendencia durante el 2015. Luego de esto, Cruz aseguró que aceptó solo porque la chica se identificó como practicante de NTN24 y necesitaba tener comentarios en el habla inglesa, pero de parte de figuras reconocidas que conocieran sobre la importancia y trayectoria del cantante.

“Yo le dije que yo no hablaba inglés, y ella me dijo que era súper sencillo. Ella fue la que me dijo lo que yo tenía que decir. De boba, por que soy boba, yo pensé en ayudar a la futura periodista. Me puse a ayudarle a una niña, y yo me puse a dar papaya, por que uno tiene que aprender a decir que no. Pero yo de querida, toda buena gente como siempre, me puse a decir que si, le ayudé y salí perdiendo”, contó en esa oportunidad la presentadora de Día a Día quien siempre es víctima de críticas en las redes sociales.