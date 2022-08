Niña llora desconsolada al no ser elegida por los jueces de ‘La Voz Kids’

No todo es celebración en cada uno de los episodios de ‘La Voz Kids’, pues también hay momentos muy dolorosos en los que el público queda muy conmovido y sin poder hacer nada para mejorar la situación.

Todo ello viene, luego de que Mariana, una niña de 9 años realizara su participación, que para muchos resultó impecable, pero no corrió con la suerte de ser elegida por ninguno de los miembros del jurado. Esto no solo la entristeció, sino que no pudo ocultar el llanto y en medio del escenario siguió con sus lágrimas de manera desconsolada.

La pequeña interpretó el tema ‘Nunca es suficiente’ de María Daniela Azpiasu y Natalia Lafourcade, y aunque lo hizo con ucho sentimiento, esto no bastó para que Nacho, Kany García o Andrés Cepeda giraran su silla para incluirla en sus equipos. Esto dejó a más de uno preocupado, pues pese a la ternura y talento de esta niña, no hubo quien la apoyara para seguir en su sueño de ser cantante.

Los jueces de ‘La Voz Kids’ le dieron palabras de consuelo

Pero, a pesar de que Mariana se fue llorando al camerino de ‘La Voz Kids’ donde fue recibida por sus familiares, el jurado no dudó en “enmendar” la situación ofreciendo unas palabras de motivación para que ella siga adelante y pueda, con disciplina, alcanzar sus sueños. “Sus lágrimas fueran de alegría nada más”, dijo Kany mientras que Cepeda fue un poco más preciso al referir que: “Aunque las cosas no salieron como esperabas, no significa que no puedas seguir adelante”.

Con ello, la pequeña fue asintiendo como modo de aprobación y agradecimiento, pero Nacho concluyó el momento alegando que quizás la razón por la que no giraron la silla es porque cada uno de ellos ya tienen voces muy similares a la de ella en sus equipos. De esta forma salieron airosos y lograron calmar a esta participante que seguramente no descansará hasta lograr ser una estrella de la música.