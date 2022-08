Los muy lucrativos negocios que tienen los actuales jurados de ‘La Voz Kids’

Aunque los actuales jurados del reality La Voz Kids son figuras muy consagradas, recientemente se conoció que tanto Nacho, como Kany García y el mismo Andrés Cepeda no viven netamente de la música sino de otros negocios que los han llevado a consolidarse en nuevas facetas como empresarios y que le permitirán tener estabilidad una vez que decidan dejar a un lado el ámbito artístico.

Esto es algo que muchas figuras del espectáculo han realizado, pero para sorpresa de los seguidores de estas estrellas de la música, esto significa todo un hallazgo, pues hay quienes creían que ellos vivían de la industria del entretenimiento y la realidad es que se han valido de ella para poder materializar otros proyectos que nada tiene que ver con lo que ejecutan actualmente ante las cámaras.

Uno de los que posee casi un “imperio” es el artista urbano venezolano, pues él desde hace mucho tiempo se dedicó a la creación de marcas de ropa, calzado y todo lo que tiene que ver con el mundo de fashion. Gorras, camisetas, entre otra gama de productos de colección son los que ha masificado dentro y fuera de su tierra natal.

Los negocios en los que han invertido los actuales jurados de La Voz Kids

Pero, eso no es todo, pues este polémico e irreverente jurado de La Voz Kids ha demostrado que quiere ir por más, pues hasta hace poco se conoció que también Nacho fue capaz de explorar en el ámbito de la mecánica, pero a través de la creación de piezas para carros. Con esto deja claro que tiene su futuro asegurado y el día que decida dejar la música tiene múltiples ocupaciones a las que dedicarse.

Pero, él no es el único empresario de ese grupo, pues la famosa cantante Kany Gracía quien ha ganado múltiples reconocimientos y millones en ventas de disco también se diversificó y logró hacer realidad su idea de abarcar el mercado de las fragancias. Y es que este negocio también lo consolidó este 2022, por eso la línea de perfumes Up llevan su sello personal, pero lo mejor de todo es que gran parte de lo recaudado lo dirige a algunas fundaciones sin fines de lucro. Pero, no es la primera vez que incursiona en lo empresarial, pues en el 2021 destinó todas las ganancias de los Jeans que llevaban su nombre a obras benéficas.

Mientras que, Andrés Cepeda dejó a un lado su sociedad en el restaurante Islamorada para abrirse en el campo de los negocios ahora en solitario y por eso lanzó su libro Mil canciones que cantarte que narra el origen de los temas más románticos de este cantautor, así como sus shows de teatro con los que percibe grandes sumas de dinero.