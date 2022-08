Rumores activos: apareció ‘la culpable’ de la ruptura entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

Los rumores una vez más se activaron sobre el caso que tiene como protagonistas a Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, pues esta pareja que estuvo feliz durante 13 años sorprendió a todos al anunciar que debían separarse sin dar explicación alguna.

Cientos de teorías surgieron tras esta situación, incluso, hubo quienes aseguraron que el actor había sido infiel y otras fuentes más arriesgadas se atrevieron a decir que éste había descubierto su verdadera identidad, que era gay y por eso se dio la ruptura de forma tan abrupta. Sin embargo, ninguna de estas estrellas tan queridas decidieron dar ningún tipo de explicación, ni mucho menos publicar un comunicado que permitiera conocer las razones de este final tan “triste” para quienes amaban verlos juntos.

Pero ahora, se vuelve a generar otra hipótesis y esta incluye a una tercera persona que está dejando verse como “la culpable” de esta separación. Y se trata de Sara Montoya con quien fue recientemente vista Caicedo en un restaurante y al parecer ellos estaban disfrutando muy cariñosamente este encuentro que ahora la pone en el centro de la polémica.

Sara Montoya podría ser la que motivó la separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

La reconocida influencer Sara Montoya al parecer quiere incrementar sus seguidores a través de la polémica, pues no le bastó con verse en Bogotá con Sebastián Caicedo en un muy concurrido restaurante, sino que también publicó una foto en la que aparece junto con él y para completar el cuento escribió que lo adoraba desde siempre.

Luego de esto, los fans no dudaron en reaccionar a la publicación e incluso algunos programas de entretenimiento como ‘Lo sé todo’ no dudaron en indagar sobre lo que estaba sucediendo entre ellos. “Yo adoro a Sebas. Lo puse en redes y la gente dice ‘ay, es que vimos un corazón y un te adoro’, pues es que es la verdad, yo lo adoro. Uno no tiene por qué contarle la vida privada a nadie y ellos dieron declaraciones de que no se separaron por ninguna persona, hay que dejarlos, hay que respetar un poquito y darles ese espacio…”, dijo Montoya.

Pero aunque las preguntas giraban en torno a si estaba saliendo de forma oficial con el actor, la influencer no lo desmintió ni tampoco afirmó para así dejar abierto el debate y que los rumores sigan siendo cada vez más contundentes.