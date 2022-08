“Otro que fue a subir seguidores”: Jhonny Rivera es atacado tras asistir al velorio de Darío Gómez

Los señalamientos y acusaciones sobre los actos velatorios de Darío Gómez no cesan y ahora es Jhonny Rivera quien está en el epicentro de todos los ataques de parte de sus seguidores y algunas haters quienes no han visto con bueno ojos su asistencia a los actos velatorios de Darío Gómez.

A través de sus redes sociales, de las que había estado muy inactivo, el intérprete de ‘Usted no me olvida’ publicó un video en el que aclaró qué fue lo que realmente pasó una vez que asistió al lugar en el que velaron al bautizado “Rey del despecho”. A su criterio, el público ha sido muy hiriente en sus comentarios, pues aseguró que si bien él cumplió con los familiares y con el artista en esta despedida en la que solo quiso hacerle un homenaje sincero, más de uno ha salido a cuestionarlo asegurando que éste fue a buscar seguidores a través de sus publicaciones durante este doloroso momento.

“Yo ni si quiera saqué mi celular, la única historia que grabé fue cuando estaba tocando ‘Pistolita’, el guitarrista del ‘Rey del despecho’ y cuando cantó el hermano de Darío Gómez. Sí repostee una historia de Daniela, la nieta de Gómez, que grabó cuando yo estaba cantando y otra más… pero yo estaba en lo que estaba”, dijo el cantante a través de sus redes sociales.

Jhonny Rivera es señalado duramente por el público tras su asistencia al velorio de Darío Gómez

Con esto, Jhonny Rivera quiso dejar claro que él no fue en busca de ningún tipo de beneficio propio que mejorara su interacción en las redes sociales, sin embargo, tras esta polémica incrementó notablemente sus seguidores. Pero, esto no es todo, pues en el video que se hizo viral, comentó que luego de su colaboración con Sebastián Ayala en el tema “Mi decisión” lo quisieron culpar de plagio, pero que nada de eso está entre sus objetivos profesionales y menos si se trata de atacar a otro colega.

“Me llegan una mano de ataques pendejos. Primero por lo de Sebastián Ayala, que porque le robé la canción. El otro, que porque me voy de la finca. No sé por qué la gente lo toma personal, pero es una decisión que no es por amenazas sino como por tranquilidad, sobre todo por la de mi mamá'”, dijo Rivera a través de su cuenta de Instagram en la que reapareció para aclarar todo y disminuir la ola de ataques que ha recibido en sus redes.